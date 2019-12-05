Как глобальное потепление убивает планету — в четырех картинах мировых художников

Источник материала: KYKY

Вам тревожно из-за глобального потепления? Испанскому Музею Прадо вот тоже: он взял и переделал «самые известные шедевры» художников, чтобы показать весь «антиутопический ужас», к которому приведет изменение климата. По крайней мере в это верят эксперты испанского подразделения Всемирного фонда дикой природы, которые помогали музею. Об этом сообщает Artnet.

Проект называется «+1,5°C Lo Cambia Todo» (в переводе с испанского – «+1,5°C меняет все»). Вся эта инициатива должна призвать правительства принять меры – и остановить рост уровня температуры атмосферы. Переосмысленная коллекция состоит всего из четырех картин: это работы художников Диего Веласкеса, Франсиско Гойи, Иоахима Патинира и Хоакина Сорольи. Полотна отражают проблемы повышения уровня моря, угрозы исчезновения целых видов живых организмов, засух и «климатических беженцев».

Четыре картины отправятся на рекламные щиты по всему центру Мадрида, чтобы никто из местных жителей и туристов не расслаблялся. Вот как выглядят оригиналы и их вселяющие безнадегу двойники: