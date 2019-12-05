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Белорусы выбрали любимые пельмени и мороженое

06.12.2019 18:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы выбрали любимые пельмени и мороженое
Санта Бремор

Любимые продукты белорусов определило народное голосование. В нем приняли участие представители всех регионов, возрастных и социальных групп. Организаторы распространили около 3 млн. анкет и опросили 2653 человека. Респондентов просили не просто выбрать варианты из списка, а без подсказок назвать любимые марки. Это позволило определить товары, которые белорусы выбирают сами и рекомендуют другим.

Исследование показало, что среди мороженого с большим отрывом лидирует «ЮККИ». Оно оказалось любимой маркой почти во всех регионах страны. Второе место занимает Soletto, третье – «ТОП».

Белорусы выбрали любимые пельмени и мороженое Как делают сельдь «Санта Бремор». Репортаж с завода в Бресте.

Лучшими замороженными мясными полуфабрикатами стали пельмени «Бабушка Аня». Их назвал почти каждый третий респондент.

«Беларусь во многом повторяет мировой тренд на здоровое питание и натуральный состав. Потребители сейчас изучают этикетки и выбирают то, что готовится из понятных им ингредиентов. Если взять пельмени, то это мука, мясо и специи, если мороженое – сливки, – отмечают в компании «Санта Бремор». – И хотя на рынке существует большой интерес к новинкам, всё же классические вкусы традиционно лидируют по популярности».

Известный производитель уже не в первый раз добивается успеха в «нерыбных» категориях. Сейчас «Санта Бремор» выпускает более 1000 наименований продуктов питания в 13 категориях. А начиналось всё с сельди «Матиас», которая производится и сегодня.

Под маркой «Бабушка Аня» на рынке представлены замороженные и охлажденные продукты – пельмени, вареники, клёцки, сырники и тесто. Среди новинок – блинчики с начинками. Больше всего марка известна своими пельменями, которые выпускают по рецептам, близким к домашним. Получают их только из натуральных ингредиентов – муки, мяса и специй. В Бресте также выпускают пельмени «Амки», которые можно использовать для питания детей от 3 лет. Продукция продается как в Беларуси, так и в других странах мира.

«ЮККИ» входит в число ведущих брендов мороженого в Беларуси. В Бресте выпускают мороженое в вафельных стаканчиках, эскимо на палочке, в сахарных рожках, в форме сэндвичей, рулетов и тортов.

«Народную марку» в Беларуси определяют уже седьмой год. Опрос проводится по всей стране по репрезентативной выборке с учетом портрета белорусского покупателя. Около 62% респондентов составили женщины, а 38% – мужчины. Больше всего опрошенных (37,28%) пришлось на потребителей в возрасте от 25 до 34 лет. Свыше 73% респондентов имеют высшее образование, а более половины – зарабатывают свыше 700 рублей в месяц.

 
Теги: Брест
 
 
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В Беларуси выбрали лучшие продукты питания. Компания «Санта Бремор» стала победителем премии «Народная марка» в двух номинациях. Самым популярным мороженым...
 
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Полымя
Lida.Info
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