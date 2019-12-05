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Вести Вороновщины

06.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Обменялись опытом

28 ноября в г. Эйшишкес проходила международная методическая и практическая конференция педагогов «Нам хорошо играть и заниматься спортом». Работники учреждений дошкольного образования Вороново и Радуни получили хорошую возможность обменяться с литовскими коллегами опытом. Например, наработками в использовании  нестандартного оборудования для профилактики некоторых заболеваний у детей. Руководитель физвоспитания яслей-сада №1 г.п. Вороново Галина Щигло представила практическое занятие по профилактике плоскостопия, руководитель физвоспитания яслей-сада №4 г.п. Вороново Валентина Киндер — занятие с использованием фитболов (гимнастических мячей).

Вести Вороновщины

Время для добра

Акция «Адчыніце душу для дабра і чалавечнасці» стала доброй традицией Вороновской детской библиотеки. Накануне Дня инвалидов работники учреждения побывали в гостях у воспитанников  Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Провели обзор детской периодики, почитали ребятишкам и подарили им иллюстрированные издания.

Урок финансовой грамотности 

27 ноября очередное заседание клуба «Школа безопасного проживания» прошло на базе ЦБУ №413 в г.п. Вороново ОАО «Белагропромбанк». Для посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Вороновского ТЦСОН начальник отдела розничных продаж Наталья Акштулевич  озвучила много полезной информации. Обсуждались темы вкладов и депозитов, мобильного и интернет-банкинга, пакета услуг «Забота». Участники встречи задавали интересующие вопросы и высказывали свои пожелания относительно работы банковских устройств.


Вести Вороновщины

МЧС за безопасные праздники

В канун Рождества и Нового года увеличивается количества огненных ЧП и случаев травматизма людей. Как правило, случается это из-за нарушения Правил пожарной безопасности при подготовке к праздничным мероприятиям и неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Для предупреждения ситуаций с неприятными и трагическими последствиями спасатели проводят республиканскую акцию «Безопасный Новый год!» Она пройдет со 2 до 28 декабря. Работники МЧС усилят информационно-просветительскую работу с населением: посетят торговые объекты, социальные учреждения, школы, семьи, где напомнят  взрослым и детям о правилах безопасности в преддверии грядущих новогодних и рождественских праздников.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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Обменялись опытом 28 ноября в г. Эйшишкес проходила международная методическая и практическая конференция педагогов «Нам хорошо играть и заниматься спортом»....
 
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