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В Лиде 19-летний парень обокрал магазин. Его задержали благодаря охранной сигнализации
Источник материала: Lida.Info
Поздно вечером 2 декабря сработала охранная сигнализация в магазине «Родны кут» Лидского филиала Гродненского облпотребобщества.
Нарядом Лидского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь были обнаружены разбитые двойные стекла в стеклопластиковой входной двери с фасада магазина. На дверях имелись следы крови.
При попытке скрыться на прилегающей территории задержан 19-летний местный житель у которого на руке зияла кровавая рана.
Сумма похищенного устанавливается. По данному факту проводится проверка, сообщает
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Поздно вечером 2 декабря сработала охранная сигнализация в магазине «Родны кут» Лидского филиала Гродненского облпотребобщества. Нарядом Лидского отдела...
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