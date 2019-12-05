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В Лиде 19-летний парень обокрал магазин. Его задержали благодаря охранной сигнализации

06.12.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде 19-летний парень обокрал магазин. Его задержали благодаря охранной сигнализации

Поздно вечером 2 декабря сработала охранная сигнализация в магазине «Родны кут» Лидского филиала Гродненского облпотребобщества.

Нарядом Лидского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь были обнаружены разбитые двойные стекла в стеклопластиковой входной двери с фасада магазина. На дверях имелись следы крови.

При попытке скрыться на прилегающей территории задержан 19-летний местный житель у которого на руке зияла кровавая рана.

Сумма похищенного устанавливается. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Департамента охраны.

 
 
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Поздно вечером 2 декабря сработала охранная сигнализация в магазине «Родны кут» Лидского филиала Гродненского облпотребобщества. Нарядом Лидского отдела...
 

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