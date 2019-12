Источник материала: Tut.by

В Сети появился снимок одной из версий автоматической винтовки FN FAL, замеченной в Ираке. Это израильская Macleon, которой раньше вооружалась армия этой ближневосточной страны. Фото разместил в своем твиттере известный подобными кадрами @CalibreObscura.

A quite rare Israeli Makleon FN FAL for sale in #Iraq recently, along with 4 Magazines. Note the T48-style furniture. pic.twitter.com/zm1SZM3bkk