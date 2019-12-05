Ермошина вновь просится в отставку. Через два года

Общаясь сегодня с журналистами, Лидия Ермошина рассказала, когда покинет пост главы Центризбиркома.

Срок полномочий нынешнего состава ЦИК истекает в конце 2021 года, рассказала Ермошина. «Но поскольку в конце 2021 года будет проходить избирательная кампания по выборам депутатов местных советов, то ее должен начать и проводить уже новый состав ЦИК», — пояснила Ермошина.

По ее словам, во время проведения кампании менять состав ЦИК нельзя. Поэтому попросится в отставку весной 2021 года, с тем чтобы уйти в конце того же года, пишут Naviny.by.

Александр Лукашенко назначил Ермошину главой ЦИК еще в 1996 году — более 20 лет назад. С тех пор именно с ее именем связаны все «элегантные победы» нынешних властей на выборах и все претензии независимых наблюдателей по проведению выборов. Долгое время из-за подозрений к причастности к фальсификациям Ермошина была невъездной в страны ЕС. Последние парламентские выборы в Беларуси также получили невысокую оценку ОБСЕ, что растроило Лидию Ермошину .

Глава ЦИК несколько раз говорила о желании уйти в отставку (в том числе в 2016 году), однако, по-видимому, просьбы услышаны не были.

Под несколькими онлайн-петициями с требованием отставки Ермошиной на сегодня оставили свои подписи более 11 тысяч человек.