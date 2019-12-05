﻿ В США художник продал два банана, приклеенных скотчем к стене. По 120 тысяч долларов за штуку. 21.by
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В США художник продал два банана, приклеенных скотчем к стене. По 120 тысяч долларов за штуку

06.12.2019 18:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Художник Маурицио Каттелан продал две части инсталляции «Комик» — для нее он прикрепил скотчем к стене бананы из супермаркета. Два из них художник продал по 120 тысяч долларов, а еще один планирует продать за 150 тысяч какому-нибудь музею. Если третий покупатель не найдется, банан выкинут.

Инсталляция итальянского художника Маурицио Кателана на ярмарке Art Basel Miami Beach была продана за $120 тыс., сообщает Sky News. Работа «Комедиант» была представлена в двух экземплярах, эту цену заплатили за каждый из них, а цена третьего банана выросла до $150 тыс.



«Банан означает множество вещей — это символ глобальной торговли, двусмысленности, и классический инструмент юмора», — говорят представители ярмарки. 

Ранее Кателлан создал другую знаменитую «хулиганскую» работу — золотой унитаз, который в 2019 году был украден с экспозиции.
 
 
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Художник Маурицио Каттелан продал две части инсталляции «Комик» — для нее он прикрепил скотчем к стене бананы из супермаркета. Два из них художник продал по 120...
 
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