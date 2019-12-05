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Лукашенко сменил главу своей администрации и его заместителя
06.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил главой администрации президента Игоря Сергеенко, а заместителем главы администрации – Ольгу Чуприс, передает
Занимавшие ранее эти посты займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.
Генерал-майор Игорь Сергеенко в настоящий момент является первым заместителем председателя КГБ Беларуси. Ольга Чуприс – доктор юридических наук, профессор, проректор Белорусского государственного университета по учебной работе и образовательным инновациям.
Кроме того, Лукашенко направил в Совет Республики по президентской квоте Михаила Русого, Анатолия Исаченко и Сергея Рачкова.
Он указал, что администрация – это, по сути, политический штаб президента, фактически его лицо. «Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну», – подчеркнул Лукашенко.
Говоря о кандидатуре Чуприс, глава государства охарактеризовал ее как человека образованного, ученого, грамотного, имеющего опыт конституционной работы.
В новой должности Чуприс будет курировать вопросы законодательного регулирования, ей предстоит организовать работу по изменениям в Конституции.
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Новым главой администрации стал генерал-майор КГБ Игорь Сергеенко, а его заместителем – доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс.
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