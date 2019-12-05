Лукашенко сменил главу своей администрации и его заместителя

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил главой администрации президента Игоря Сергеенко, а заместителем главы администрации – Ольгу Чуприс, передает БЕЛТА.

Занимавшие ранее эти посты займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.

Генерал-майор Игорь Сергеенко в настоящий момент является первым заместителем председателя КГБ Беларуси. Ольга Чуприс – доктор юридических наук, профессор, проректор Белорусского государственного университета по учебной работе и образовательным инновациям.

Кроме того, Лукашенко направил в Совет Республики по президентской квоте Михаила Русого, Анатолия Исаченко и Сергея Рачкова.

«Что касается администрации президента, то, Игорь Петрович, я сошелся на вашей кандидатуре. Много было обсуждений, разговоров. Что меня склонило больше всего – ваша работа в Комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете», – заявил Лукашенко.

Он указал, что администрация – это, по сути, политический штаб президента, фактически его лицо. «Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну», – подчеркнул Лукашенко.

Говоря о кандидатуре Чуприс, глава государства охарактеризовал ее как человека образованного, ученого, грамотного, имеющего опыт конституционной работы.

«Нам очень сейчас нужен (и это востребовано жизнью) человек от науки, который умеет донести до людей языком юридическим, а иногда и простым, сложные юридические понятия и нормы, который умеет разговаривать в любой аудитории», – отметил он.

В новой должности Чуприс будет курировать вопросы законодательного регулирования, ей предстоит организовать работу по изменениям в Конституции.