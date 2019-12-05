Маршрутка попала в аварию на проспекте Победителей. Водителя госпитализировали

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария с участием маршрутного такси на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





ДТП произошло около пяти вечера в районе Гвардейской. По предварительной версии маршрутку подрезал грузовик МАЗ. В итоге микроавтобус оказался на тротуаре, водитель – в больнице. Пассажиров медики осмотрели на месте.