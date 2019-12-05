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Погода на выходные и начало недели: мокрый снег с дождем и гололед

06.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Мокрый снег с дождем и гололед ожидаются в Беларуси в выходные.

В субботу, 7 декабря, в северо-западной части страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. Местами, преимущественно по северо-западу, пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Местами по северу Беларуси сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье и понедельник погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. В воскресенье, 8 декабря, на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4, днем - от нуля до плюс 6 градусов.

В понедельник, 9 декабря, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), по северу - с порывистым ветром. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем - 1-7 градусов тепла.



Источник: БелТА

 
 
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Мокрый снег с дождем и гололед ожидаются в Беларуси в выходные.
 
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