В Бресте прошли торжества, посвященные 80-летию образования области

Источник материала: Виртуальный Брест

Делегации от регионов Брестчины и областей страны, представители общественных организаций и объединений, дипломатического корпуса, гости из России, заслуженные люди нашего края приобщились сегодня к праздничной атмосфере, которая царила в Брестском академическом театре драмы по случаю торжества, посвященного 80-летию со дня образования области.





– Это праздничная дата для всех, кого судьба связала с Брестчиной. В ней отражается непростой путь, который прошли многие поколения жителей области и оставили в ее истории свой след. Юбилей дает нам возможность оглянуться в прошлое и поблагодарить наших земляков, которые стояли у истоков образования области. В этот день мы говорим спасибо и труженикам современной Брестчины, которые из года в год делают наш регион материально и духовно богаче, – отметил с праздничной сцены председатель облисполкома Анатолий Лис. – Путь в восемь десятилетий для нашей области был нелегким. Пришлось пройти тяжелейшие испытания: война, восстановление разрушенного народного хозяйства, ломка политической и экономической систем и, наконец, обретение страной независимости, давшее старт новым трудовым успехам и достижениям… Сегодня Брестчина по праву является одним из динамично развивающихся регионов страны. На долю области приходится около 10% валового внутреннего продукта республики, без малого 11% промышленного производства, почти 20% валовой продукции сельского хозяйства, 25% республиканского объема экспорта сельхозпродукции.

Достойное место Брестчина занимает благодаря людям, которые создавали историю региона, которые и сегодня работают на благо родной земли. С благодарностью Анатолий Лис называл десятки имен в сфере сельского хозяйства и промышленного производства, в строительной отрасли, малом и среднем бизнесе, в образовании, медицине, спорте, культуре. Особо были отмечены председатель Брестского облисполкома в период с 1994 по 2000 годы Владимир Заломай, генеральный директор КУПСП «Брестжилстрой» Александр Романюк и олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Леонид Тараненко. Из рук губернатора они получили дипломы и ленты Почетных граждан Брестской области. Теперь в регионе таких заслуженных людей 14.

Помощник Президента РБ, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич зачитал текст приветственного адреса Главы государства и вручил председателю облисполкома Благодарность Президента Республики Беларусь жителям Брестской области.

– Сегодняшний юбилей – это хороший повод оглянуться в прошлое, чтобы увидеть будущее. Еще – чтобы воздать дань уважения тем, благодаря чьим усилиям мы сегодня имеем достойные результаты, – поделился мыслями по поводу ректор Полесского госуниверситета Константин Шебеко. – С местным предпринимательским сообществом мы создали инновационно-промышленный кластер, осваиваем технологии нового уклада. И перспективы сегодня видим в том, чтобы ресурсы университета в максимальной степени интегрировать в развитие региона.





– Для меня это очень высокого уровня событие, поскольку эта дата почти совпадает с моим возрастом. Настроение – приподнятое: область молодая, и я молодой, – признался Владимир Заломай. – Время выбрало нас в очень сложную пору переходного периода. В президентской республике в 90-е годы нам надо было вдохнуть оптимизм в жизнь, в развитие региона, сохранить все лучшие традиции, которые были наработаны за многие годы многими поколениями тружеников Брестчины. И найти пути дальнейшего ее динамичного развития.

Дух исторических дней 1939 года воссоздали на сцене актеры театра и участники коллективов художественного творчества разных регионов области в композиции «Воссоединение». Постановка «Симфония мужества» в исполнении народного ансамбля танца «Радость» перенесла зрителей в первые часы героической обороны Брестской крепости. История и современность гармонично переплелись в концертной программе, представленной юными и взрослыми талантами области, а также столичными артистами.











































































