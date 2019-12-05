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КВН, концерт помощи, крутой музей. Куда сходить в Могилеве в выходные
Источник материала: Tut.by
Мы вернули подборку самых интересных мероприятий, которые пройдут в Могилеве в ближайшие выходные — 7 и 8 декабря. А все, что происходит на неделе, в том числе афишу кино, театров, музеев и много чего еще, смотрите на
7 декабря
В программе — экскурсия по картинной галерее, квест, викторина, пазл, игры, аквагрим. Будут работать творческая мастерская и кинозал. При этом экскурсия, квест и викторина проводятся при наличии группы от 5 человек. Программа рассчитана на 1,5−2 часа.
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Благотворительный вечер от Центра городских инициатив будет включать в себя концерт и квиз (это разновидность викторины, если кто-то не в курсе). Даже если у вас нет команды, все равно смело идите — вам там найдут классную компанию.
Все средства, собранные за вечер, будут перечислены на счет Могилевского детского хосписа.
Предварительная регистрации —
8 декабря
Все просто: КВН, финал, лучшие команды и шутки. За чемпионский титул поборются 5 команд вузов Могилева. Да-да, и из института МВД тоже.
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Сделали для вас подборку мероприятий, которые пройдут в Могилеве 7 и 8 декабря.
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