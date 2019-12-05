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КВН, концерт помощи, крутой музей. Куда сходить в Могилеве в выходные

06.12.2019 19:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы вернули подборку самых интересных мероприятий, которые пройдут в Могилеве в ближайшие выходные — 7 и 8 декабря. А все, что происходит на неделе, в том числе афишу кино, театров, музеев и много чего еще, смотрите на AFISHA.TUT.BY.


Фото с сайта thelike.ru

7 декабря

Что: интерактивная программа «Международный день художника»

Где: областной художественный музей им. Масленикова (улица Миронова, 33)

Когда: 11.00−9.00 (касса — до 18.30)

Сколько: 3,3 рубля

В программе — экскурсия по картинной галерее, квест, викторина, пазл, игры, аквагрим. Будут работать творческая мастерская и кинозал. При этом экскурсия, квест и викторина проводятся при наличии группы от 5 человек. Программа рассчитана на 1,5−2 часа.

Подробно тут.


Фото с сайта saroblnews.ru

Что: «Ад Смоўжа да homosapiens». Благотворительный концерт и квиз с участием белорусской группы «Хуткі Смоўж»

Где: тайм-кафе «Небо» (улица Ленинская, 7)

Когда: 18.00−21.00

Сколько: 6 рублей

Благотворительный вечер от Центра городских инициатив будет включать в себя концерт и квиз (это разновидность викторины, если кто-то не в курсе). Даже если у вас нет команды, все равно смело идите — вам там найдут классную компанию.

Все средства, собранные за вечер, будут перечислены на счет Могилевского детского хосписа.

Предварительная регистрации — тут, но можно и спонтанно зайти погреться и послушать живую музыку.

8 декабря


Фото: komi-news.ru

Что: финал Могилевской лиги КВН

Где: Дворец культуры области (проспект Пушкинский, 7)

Когда: 17.00

Сколько: 7 рублей

Все просто: КВН, финал, лучшие команды и шутки. За чемпионский титул поборются 5 команд вузов Могилева. Да-да, и из института МВД тоже.

Подробно тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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