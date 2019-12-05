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«У каждого мужчины бывает эпизод, когда надо решать: ты – мужик или нет». Шпаковский о визите президента Беларуси в Белград в 1999 году
Источник материала: СТВ
Эксперт выразил мнение в программе
Александр Шпаковский, политический аналитик:
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«У каждого мужчины бывает эпизод, когда надо решать: ты – мужик или нет». Шпаковский о визите президента Беларуси в Белград в 1999 году
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