«У каждого мужчины бывает эпизод, когда надо решать: ты – мужик или нет». Шпаковский о визите президента Беларуси в Белград в 1999 году

Источник материала: СТВ

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира» .

Как политические аналитики оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Но, возвращаясь к Сербии, в 1999 год, белорусский лидер был единственным из числа государственных лидеров тогдашнего мира, который, не побоявшись, прилетел в находящийся под бомбардировками Белград. И я напомню, что НАТО отказалось гарантировать безопасность Александру Лукашенко. Но всегда, наверное, в истории у каждого мужчины бывает эпизод, когда надо решать: ты – мужик или, скажем так, или нет.

Президент с тех пор уже не раз оказывался у крайней черты и всегда принимал решение действовать сообразно совести и принципам.