﻿ «У каждого мужчины бывает эпизод, когда надо решать: ты – мужик или нет». Шпаковский о визите президента Беларуси в Белград в 1999 году. 21.by
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«У каждого мужчины бывает эпизод, когда надо решать: ты – мужик или нет». Шпаковский о визите президента Беларуси в Белград в 1999 году

06.12.2019 19:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Как политические аналитики оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию

Александр Шпаковский, политический аналитик:
Но, возвращаясь к Сербии, в 1999 год, белорусский лидер был единственным из числа государственных лидеров тогдашнего мира, который, не побоявшись, прилетел в находящийся под бомбардировками Белград. И я напомню, что НАТО отказалось гарантировать безопасность Александру Лукашенко. Но всегда, наверное, в истории у каждого мужчины бывает эпизод, когда надо решать: ты – мужик или, скажем так, или нет.

Президент с тех пор уже не раз оказывался у крайней черты и всегда принимал решение действовать сообразно совести и принципам.

«У каждого мужчины бывает эпизод, когда надо решать: ты – мужик или нет». Шпаковский о визите президента Беларуси в Белград в 1999 году

Люди в материале: Александр Шпаковский
 
 
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Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира». Как политические аналитики оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию
 
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