﻿ Как политические аналитики оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как политические аналитики оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию

06.12.2019 19:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Эксперты выразили мнение в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Лукашенко посетил с визитом Сербию. Это вторая за последние несколько недель рабочая поездка Президента в Европу. Что может означать, с вашей точки зрения, такая активность на международной арене для Беларуси?

Александр Шпаковский, политический аналитик:
Скажем так, Сербия – не страна Евросоюза, в отличие от Австрии. Но здесь нужно отметить, что Сербия – нейтральное государство на сегодня. И во многом подходы внешнеполитические Беларуси и Сербии близки. Сербия недавно подписала договор о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. И наша страна, как мы знаем, будет председательствовать в ЕАЭС в 2020 году. И кроме того, если мы оттолкнёмся чуть-чуть от европейского контекста и перейдём на двусторонние белорусско-сербские отношения, то мы увидим, что традиционно очень крепкие связи между Беларусью и Сербией.

И не зря во время вот этого визита Президента нынешний сербский лидер Вучич постоянно вспоминает визит 1999 года. Тогда Сербия была в очень тяжёлом положении.

«У каждого мужчины бывает эпизод, когда надо решать: ты – мужик или нет». Шпаковский о визите президента Беларуси в Белград в 1999 году

Как политические аналитики оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию

Игорь Марзалюк:
А если смотреть еще и через призму австрийского визита? Австрия тоже всегда отличалась.

Александр Шпаковский:
Да, тоже нейтральное государство. Отличалась. И даже в период санкций Австрия поддерживала с нами достаточно тесные отношения. И мы сюда пускали австрийский бизнес. Он здесь представлен и до сих пор работает.

Пётр Петровский, политический аналитик:
Наверное, то, что Республика Беларусь демонстрирует свою активную позицию на европейском направлении, показывает то, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве. Ведь Сербия и Беларусь – и сотрудничество между нами наиболее яркое. Мы давайте вот посмотрим. Ехал в студию – какой большой район «Минск-Мир» строят вместе белорусские и сербские инвесторы. Сколько белорусских – и сборочные предприятия в Сербии, и другие предприятия существуют.  

Александр Шпаковский:
Прошу прощения, я перебью Вас. На показателях товарооборота, к сожалению, это не отражается. Мы всё ставим перед собой  – мы и сербы – планку 500 миллионов, но 148-200 – больше мы не прыгаем.

Пётр Петровский:
Да, потому что, к сожалению, у нас больше инвестиционный фактор играет роль, нежели товарооборот. И это понятно. Почему? Потому что Сербии интересно каким-то образом поддерживать собственный индустриальный потенциал, создавать сборочные предприятия с помощью белорусских коллег, а нам интересно именно сотрудничество больше в строительной отрасли. Да и если мы посмотрим между Беларусью и Сербией, что нас, белорусов, интересует в Сербии по сельскому хозяйству, то это, наверное, такие специфические товары, чисто сербские, которые могут только продемонстрировать нам на нашем праздничном столе что-либо, а не более того.

Люди в материале: Александр Шпаковский, Петр Петровский, Игорь Марзалюк
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты выразили мнение в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Александр Лукашенко посетил с визитом Сербию. Это вторая за последние...
 
Новости дня
Новости разные
 
Директору минской школы стало плохо во время проверки — она умерла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • продам мужскую ветровку вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика