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Выбор шапки и сочетание с верхней одеждой

06.12.2019 19:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Пиком популярности головных уборов считается «минус» за окном. Погода недвусмысленно старается намекнуть, что настало время посетить магазины одежды в Минске и выбора подходящей модели. Но как подобрать шапку, чтобы она подчеркнула достоинства лица, скрыла недостатки, добавила уюта и теплоты в повседневный аутфит?

Нередко встречается идеально выбранный аксессуар для завершения образа. Чтобы не растеряться в выборе актуального в зимнее время аксессуара, лучше знать, как, кому и с чем надо носить различные модели головных уборов.

Бини или мех?


Среди молодежи шапочка фасона бини популярная и распространенная. Это вязаная модель плотно облегает голову. Существует два способа исполнения — с отворотом и козырьком. Украшением служат помпоны из таких же ниток либо натурального меха. Яркие расцветки позволяют создать индивидуальный образ. Но если необходимо утеплиться дамам с лицом овальной формы, от такой модели лучше отказаться.

Как подобрать шапку типа бини? Этот фасон — универсальный и беспроигрышный. Поэтому станет оригинальным дополнением к любому типу осенней одежды: пуховику, парке, классическому пальто. Главное, чтобы расцветка убора по контрасту была близка, однако не полностью совпадала с цветовой гаммой основного наряда. Не рекомендуется сочетать черное бини с одеждой в стиле «total black».

Универсальным и стильным элементом гардероба всегда был головной убор из натурального меха. И не стоит считать такие модели пережитками прошлого. Носят мех уверенные с теплым пальто, и дубленкой, и кожаной курткой. А если подобрать шапку из норки, соболя или песца, украшенную декоративными элементами, стразами либо брошами, то можно создать ультрамодный образ. Модели из меха идеально подходят для при треугольном и прямоугольном типе лица, зрительно смягчая острые черты. Главное — не сочетать аксессуар с объемным воротником, лучше — с лаконичным пальто.

О кепи и объемной вязанке


Дерзкой замене традиционному берету в последнее время стали кепи. Прообразом этих моделей считаются фуражки военных. Однако различные фасоны и модели позволили кепкам перекочевать в повседневный гардероб наших современников.

Неординарная форма убора позволят подобрать шапку для любого типа лица, выбрав вариант ношения. Если козырьком назад, открывается лоб, уменьшается овал лица, надвинув на брови — делается акцент на губы и глаза.

Кепки, эффектно дополненные ботфортами и перчатками, отлично смотрятся в стиле «милитари». Однако не водят дружбу с пуховиком и пальто приталенного покроя.

В «модном зачете» желанных баллов модницам добавит объемная вязаная шапочка, которая уже несколько сезонов не выходит из моды. Удобная и теплая модель оберегает от холода и ветра представительниц прекрасного пола с лицом узким и вытянутым. Лидером по сочетаемости с такой моделью является шерстяное пальто, дутый оверсайз, пуховик, гладкая шубка. Но если хотите подобрать шапку с помпонами — откажитесь от затеи. Следует помнить и о пропорциях фасона, чтобы не выглядеть нелепо.

Ее величество шляпа


В мире моды все еще сильна тенденция на ретро. Отражается это и на головных уборах: шляпы снова в моде. Фетровая шляпа способна эффектно придать завершенности элегантному мужскому образу. В женском облике — это яркий акцент и признак индивидуальности. Убор сочетается с широкими брюками, лаконичным пальто, обувью без каблука. Однако не дружит шляпа с объемными шарфами, контрастной сумкой, вышивкой.

Если сомневаетесь, как подобрать шапку к богемному образу, выберите вариант шляпы с широкими полями, и станьте загадочной. Модель идеально смотрится с пальто, надетым на длинное платье, дубленкой, одеждой, отделанной этническим орнаментом.

Каталог TAM.BY поможет найти магазин одежды с широким ассортиментом и специальными ценами для покупателей.

 
Теги: Минск
 
 
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Пиком популярности головных уборов считается «минус» за окном. Погода недвусмысленно старается намекнуть, что настало время посетить магазины одежды в Минске и...
 
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