ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последняя неделя ноября отмечена рядом правонарушений

06.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Последняя неделя ноября отмечена рядом правонарушений

Так, из домовладения в Коммунаре похищены электрический кабель и лом цветного металла. Злоумышленником оказался житель указанного населенного пункта, ранее судимый за кражу. В Красном Знамени из гаража уворованы бензопила, угловая шлифовальная машинка, набор инструментов. Воришка задержан и ему придется ответить за содеянное.

Уголовные дела возбуждены в отношении работников СУП «Андреевка» и КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»: в первом случае лицо уклонялось от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, во втором – от отбывания наказания в виде 200 часов общественных работ без уважительной причины.

У жительницы аг. Губичи обнаружено и уничтожено 20       литров браги. Труженицы КСУП «Кривск» выявлены на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Представительницы КСУП «Совхоз «Потаповский» украли с молочно-товарной фермы 3,5 литра молока, похищенное возвращено.

Инна ВИШЕНКО

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, из домовладения в Коммунаре похищены электрический кабель и лом цветного металла. Злоумышленником оказался житель указанного населенного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новогодний концерт «20 x 20 НА ВСЕХ» в ГДК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика