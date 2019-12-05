Последняя неделя ноября отмечена рядом правонарушений

Источник материала: Газета Авангард





Так, из домовладения в Коммунаре похищены электрический кабель и лом цветного металла. Злоумышленником оказался житель указанного населенного пункта, ранее судимый за кражу. В Красном Знамени из гаража уворованы бензопила, угловая шлифовальная машинка, набор инструментов. Воришка задержан и ему придется ответить за содеянное.

Уголовные дела возбуждены в отношении работников СУП «Андреевка» и КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»: в первом случае лицо уклонялось от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, во втором – от отбывания наказания в виде 200 часов общественных работ без уважительной причины.

У жительницы аг. Губичи обнаружено и уничтожено 20 литров браги. Труженицы КСУП «Кривск» выявлены на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Представительницы КСУП «Совхоз «Потаповский» украли с молочно-товарной фермы 3,5 литра молока, похищенное возвращено.

Инна ВИШЕНКО