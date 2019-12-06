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Контрабандные сигареты на более 200 тыс. долларов нашли у беларуса в Украине
Источник материала: Партизан
Беларусского дальнобойщика с крупной партией сигарет задержали 5 декабря в Волынской области.
Фура с грузом ДСП должна была следовать из Беларуси в Киев, но водитель отклонился от маршрута и свернул в сторону украинско-польской границы.
Автомобиль остановили сотрудники межведомственной оперативной группы. При проверке выяснилось, что водитель вез не только ДСП, но и 260 ящиков беларусских сигарет,
Сигареты общей стоимостью более 200 тысяч долларов, а также тягач с прицепом изъяли.
Это третья крупная партия контрабандных сигарет из Беларуси, обнаруженная украинскими пограничниками за последние недели.
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Беларусского дальнобойщика с крупной партией сигарет задержали 5 декабря в Волынской области.
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