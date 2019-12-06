Контрабандные сигареты на более 200 тыс. долларов нашли у беларуса в Украине

Фура с грузом ДСП должна была следовать из Беларуси в Киев, но водитель отклонился от маршрута и свернул в сторону украинско-польской границы.





сообщает Государственная пограничная служба Украины. Автомобиль остановили сотрудники межведомственной оперативной группы. При проверке выяснилось, что водитель вез не только ДСП, но и 260 ящиков беларусских сигарет,Государственная пограничная служба Украины.









Сигареты общей стоимостью более 200 тысяч долларов, а также тягач с прицепом изъяли.





Это третья крупная партия контрабандных сигарет из Беларуси, обнаруженная украинскими пограничниками за последние недели.



