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Контрабандные сигареты на более 200 тыс. долларов нашли у беларуса в Украине

06.12.2019 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусского дальнобойщика с крупной партией сигарет задержали 5 декабря в Волынской области.

Фура с грузом ДСП должна была следовать из Беларуси в Киев, но водитель отклонился от маршрута и свернул в сторону украинско-польской границы.

Автомобиль остановили сотрудники межведомственной оперативной группы. При проверке выяснилось, что водитель вез не только ДСП, но и 260 ящиков беларусских сигарет, сообщает Государственная пограничная служба Украины.


Сигареты общей стоимостью более 200 тысяч долларов, а также тягач с прицепом изъяли.

Это третья крупная партия контрабандных сигарет из Беларуси, обнаруженная украинскими пограничниками за последние недели.
 
 
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Беларусского дальнобойщика с крупной партией сигарет задержали 5 декабря в Волынской области.
 
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