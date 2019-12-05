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«Работа предстоит сложная, многоплановая». Игоря Сергеенко представили коллективу Администрации Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 декабря коллективу Администрации Президента представили нового руководителя. Игорь Сергеенко сменил на этой должности Наталью Кочанову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова отметила, что глава органа, который курирует деятельность белорусского лидера, – позиция особая. Она пожелала своему преемнику реализовать идеи, которые позволили бы сделать работу организации эффективней.
Игорь Сергеенко назначен руководителем Администрации Президента 5 декабря. Ранее он работал первым заместителем председателя КГБ Беларуси. 56-летний Игорь Сергеенко с отличием окончил исторический факультет БГУ. Второе образование получил в Академии управления.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Уверен, что коллектив, традиции которого заложены предыдущими руководителями, справится с поставленными задачами, и я буду в том числе и учиться у этого коллектива.
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«Работа предстоит сложная, многоплановая». Игоря Сергеенко представили коллективу Администрации Президента
Новости Беларуси. 6 декабря коллективу Администрации Президента представили нового руководителя. Игорь Сергеенко сменил на этой должности Наталью Кочанову,...
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