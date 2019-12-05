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«Работа предстоит сложная, многоплановая». Игоря Сергеенко представили коллективу Администрации Президента

06.12.2019 20:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 декабря коллективу Администрации Президента представили нового руководителя. Игорь Сергеенко сменил на этой должности Наталью Кочанову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работа предстоит сложная, многоплановая». Игоря Сергеенко представили коллективу Администрации Президента

Наталья Кочанова отметила, что глава органа, который курирует деятельность белорусского лидера, – позиция особая. Она пожелала своему преемнику реализовать идеи, которые позволили бы сделать работу организации эффективней.

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Наталья Кочанова избрана председателем Совета Республики

Игорь Сергеенко назначен руководителем Администрации Президента 5 декабря. Ранее он работал первым заместителем председателя КГБ Беларуси. 56-летний Игорь Сергеенко с отличием окончил исторический факультет БГУ. Второе образование получил в Академии управления.

«Работа предстоит сложная, многоплановая». Игоря Сергеенко представили коллективу Администрации Президента

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Работа предстоит сложная, многоплановая. В том числе работа по оценке ситуации в регионах по различным аспектам социально-экономического, политического развития нашей страны.

Уверен, что коллектив, традиции которого заложены предыдущими руководителями, справится с поставленными задачами, и я буду в том числе и учиться у этого коллектива.

«Работа предстоит сложная, многоплановая». Игоря Сергеенко представили коллективу Администрации Президента

Люди в материале: Игорь Сергеенко
 
 
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Новости Беларуси. 6 декабря коллективу Администрации Президента представили нового руководителя. Игорь Сергеенко сменил на этой должности Наталью Кочанову,...
 
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