Впервые – женщина: в Беларуси Совет Республики возглавила Наталья Кочанова

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси приступил к работе новый парламент. Спикером верхней палаты, Совета Республики, впервые в истории избрана женщина – Наталья Кочанова, передает телеканал «МИР 24».

Ранее Кочанова занимала пост главы администрации белорусского президента.

На первом заседании Качанова определила приоритеты в работе сенаторов. Это разработка законопроектов, которые направлены на социально-экономическое развитие страны, сотрудничество с Россией в рамках Союзного государства и развитие отношений с другими государствами.

«Все вопросы, которые касаются международной политики, внешней политики, мы обязаны актуализировать. Мы должны продолжать все традиции. В прошлый созыв приросли на 16 стран в сотрудничестве с парламентариями. Я думаю, мы продолжим эту работу. Народная дипломатия, сотрудничество парламентариев разных стран – это очень важно в работе любого органа законодательного», – сказала Наталья Кочанова.

Также стал известен спикер Палаты представителей. Главой нижней палаты депутаты в четвертый раз избрали Владимира Андрейченко.