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Впервые – женщина: в Беларуси Совет Республики возглавила Наталья Кочанова
06.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси приступил к работе новый парламент. Спикером верхней палаты, Совета Республики, впервые в истории избрана женщина – Наталья Кочанова, передает телеканал «МИР 24».
Ранее Кочанова занимала пост главы администрации белорусского президента.
Также стал известен спикер Палаты представителей. Главой нижней палаты депутаты в четвертый раз избрали Владимира Андрейченко.
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Ранее Кочанова занимала пост главы администрации белорусского президента.
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