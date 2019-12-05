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Казахстанский наставник "Судувы" Владимир Чебурин может возглавить минское "Динамо" или "Минск"
Источник материала: Партизан
Казахстанский специалист Владимир Чебурин может продолжить тренерскую карьеру в Беларуси.
Наставник "Судувы" может возглавить "Минск" или столичное "Динамо", отмечает
Чебурин дважды приводил "Судуву" к победе в чемпионате Литвы, ранее он тренировал карагандинский "Шахтер" и "Окжетпес".
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Казахстанский специалист Владимир Чебурин может продолжить тренерскую карьеру в Беларуси.
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