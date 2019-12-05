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Медведев: В России нет антибелорусских элементов
06.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Сочи началась встреча премьер-министров России и Беларуси. В самом начале Дмитрий Медведев заверил Сергея Румаса, что в России нет противников интеграции двух стран, передает телеканал «МИР 24».
В ходе встречи Румас заявил, что Беларусь рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области плюс расходы на транспортировку.
Премьер-министры также планируют обсудить дорожные карты по интеграционному процессу и те вопросы, которые остаются несогласованными.
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Об этом премьер-министр России заявил на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом.
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