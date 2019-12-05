Медведев: В России нет антибелорусских элементов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Сочи началась встреча премьер-министров России и Беларуси. В самом начале Дмитрий Медведев заверил Сергея Румаса, что в России нет противников интеграции двух стран, передает телеканал «МИР 24».



«Все процессы интеграционные всегда сопровождаются обсуждениями, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций. Я вот уже прочитал, что у нас есть антибелорусские элементы, которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», – отметил Медведев.

В ходе встречи Румас заявил, что Беларусь рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области плюс расходы на транспортировку.

«Мы считаем, что равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители. Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области, это вопрос переговоров», – сказал Румас.

Премьер-министры также планируют обсудить дорожные карты по интеграционному процессу и те вопросы, которые остаются несогласованными.