ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз: Лукашенко и Путин подпишут пустые бумаги

06.12.2019 20:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Грозит ли Беларуси поглощение восточным соседом – анализирует политический обозреватель Юрий Дракохруст.

Прогноз: Лукашенко и Путин подпишут пустые бумаги
Накануне встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой должны подписать ряд интеграционных документов, политический обозреватель Юрий Дракохруст рассуждает о целях сторон в интервью Радио Свобода:

– Россия по сути хотела бы присоединения Беларуси, политического и юридического. Реального контроля. Это идеальный вариант для Кремля. И тогда пожалуйста – вот вам, ребята, и газ по $70 за 1000 кубометров, и обратный акциз на нефтяное сырье, и прочие радости.

А крайняя позиция белорусской стороны: давайте пусть всё будет как есть, Беларусь – это Беларусь, Россия – это Россия. Но газ хотелось бы подешевле, как союзникам. Капитулировать не собирается никто. Поэтому стороны ищут компромиссный вариант между двумя этими крайними позициями. Весь этот год стороны нахождением этого баланса и занимались. Чем сердце успокоится 7 декабря? Я думаю, компромисс будет ближе к белорусской позиции.

– Почему? Ведь, учитывая разные весовые категории двух стран, позиция России выглядит беспроигрышной…

– Я проведу такую аналогию: а почему Путин не снимет Кадырова? Ведь он может это сделать одним росчерком пера. А ведь совершенно ясно, что многое из того, что говорит и делает лидер Чечни, Кремлю не нравится.

– Видимо, потому, что, несмотря на это, Кадыров Путину выгоден.

– Конечно. Потому что возникают мысли: а дальше что? Какая альтернатива? В общем-то он нас устраивает и в таком состоянии… Вот примерно то же самое и с Лукашенко. Это при том, что Чечня – это все-таки часть своей страны, а Беларусь – другая страна, тут в случае захвата может возникнуть много всяких трудностей.

Вся канва взаимоотношений Москвы и Минска за последний год свидетельствует о том, что интеграционного наступления России не получилось. В результате подписано будет нечто достаточно абстрактное, но и Беларусь при этом получит гораздо меньше, чем она хотела бы.


– Президенты президентами, а народ что думает? Белорусов кто-нибудь спрашивал об их желании объединяться с Россией?

– Белорусское сознание амбивалентно. С одной стороны, к России очень дружеское отношение, россияне однозначно воспринимаются как «наши». С другой – при этом абсолютное большинство белорусов не считает себя русскими, разделение на «мы» и «они» сохраняется, и именно это – препятствие к слиянию.

По данным опросов, за такое слияние, с одним президентом, органами власти, за единую страну – не более 10% белорусов. Так что мой прогноз: подпишут достаточно пустые по содержанию бумаги – про унификацию, гармонизацию и т.д.

– Что, даже налоговые системы не объединят, как много раз обещали?

– Процесс будет, но не так, что с 9 декабря Беларусь перейдет на российскую налоговую систему. Будут и дальше скандалить, ругаться, что-то наконец изменят. Всё будет в постсоветском стиле: на каждое правило есть исключение. С другой стороны, Россия будет куда скромнее финансировать белорусского союзника. Кстати, белорусский бюджет на 2020 год сверстан уже без расчета на компенсацию Россией налогового маневра в нефтяной сфере. Да и газ может быть подороже. Сам Лукашенко недавно признал: да, видимо, придется затягивать пояса.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грозит ли Беларуси поглощение восточным соседом – анализирует политический обозреватель Юрий Дракохруст.
 
Новости дня
Новости разные
 
Меркель слушала сидя гимн Казахстана на встрече с Токаевым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика