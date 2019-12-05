В Бешенковичах осудили бесправника, который скрылся, устроив ДТП с тремя погибшими и двумя ранеными

Источник материала: Tut.by

Суд Бешенковичского района вынес приговор по делу пьяного бесправника, по вине которого в мае этого года погибли три человека , еще двое получили тяжелые травмы, а сам он скрылся с места ДТП, сообщает Верховный суд.



Фото: СК

Напомним, пьяный бесправник на Citroën Xantia ночью 8 мая ехал по дороге Бешенковичи — Асовец. В салоне находились пятеро пассажиров. Никто не был пристегнут ремнями безопасности.

Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Три пассажира (27-летний и 26-летний мужчины, 23-летняя женщина) погибли на месте происшествия. Еще два пассажира получили пассажирка тяжкие травмы.

Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан милицией.

Мужчина признан виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения, а также в заведомом оставлении в опасности, совершенном лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние.

Приговор — 8 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф 5100 рублей. Мужчина также на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор может быть обжалован.