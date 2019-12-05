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В Бешенковичах осудили бесправника, который скрылся, устроив ДТП с тремя погибшими и двумя ранеными
Источник материала: Tut.by
Суд Бешенковичского района вынес приговор по делу пьяного бесправника, по вине которого в мае этого года
Напомним, пьяный бесправник на Citroën Xantia ночью 8 мая ехал по дороге Бешенковичи — Асовец. В салоне находились пятеро пассажиров. Никто не был пристегнут ремнями безопасности.
Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
Три пассажира (27-летний и 26-летний мужчины, 23-летняя женщина) погибли на месте происшествия. Еще два пассажира получили пассажирка тяжкие травмы.
Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан милицией.
Мужчина признан виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения, а также в заведомом оставлении в опасности, совершенном лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние.
Приговор — 8 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф 5100 рублей. Мужчина также на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Приговор может быть обжалован.
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Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
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