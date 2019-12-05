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В Минске прошло гашение почтового блока, посвящённого 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства

06.12.2019 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 декабря в Минске состоялась церемония гашение почтового блока, посвященного 20-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошло гашение почтового блока, посвящённого 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства

По такому случаю изготовили спецштемпель с датой гашения, который совпадает с датой выпуска. Именно поэтому экземпляры вместе с конвертом «Первого дня» самые ценные для филателистов. Почтовые блоки выпускают исключительно в знаменательные даты. Проект разработан специалистами «Белпочты» в сотрудничестве с Постоянным комитетом Союзного государства. На знаке изображены национальные символы двух стран. Блок состоит из двух марок – это еще одно свидетельство всестороннего сотрудничества.

В Минске прошло гашение почтового блока, посвящённого 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства

Виктор Сиренко, заместитель государственного секретаря Союзного государства:
Государство – это семья. И если в семье кому-то 20, то это праздник. Если есть такая возможность – погасить марку в честь такой знаменательной даты. В истории, может быть, мировой это не срок. А в историях развития двух государств это, конечно, уже возраст. Возраст, когда приходят к каким-то серьезным решениям.

Если говорить про человеческий возраст, 20 лет – это как раз возраст понимания, осознания, выбора какого-то пути, решения каких-то более серьезных, взрослых задач. Поэтому уже наше государство из штанишек-то выросло для того, чтобы принимать серьезные решения. Принятия этих решений мы ждем.

В Минске прошло гашение почтового блока, посвящённого 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства

Письмо, бандероль с белорусской маркой может отправится в любой конец света. Тираж юбилейного почтового знака более 20 тысяч. Конверты с оригинальной маркой уже поступили в продажу как в Беларуси, так и России.

В Минске прошло гашение почтового блока, посвящённого 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства

Люди в материале: Виктор Сиренко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 6 декабря в Минске состоялась церемония гашение почтового блока, посвященного 20-летию со дня подписания Договора о создании Союзного...
 
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