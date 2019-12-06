Минск и Москва договорились о поставках нефти

"Белсат" . Как заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак, в рекомендованном Министерствами энергетики балансе на следующий год нет «перетаможки», передает





Соглашение о «перетаможке» между правительствами Беларуси и России действовало с апреля 2017. Оно позволяло перечислять в белорусский бюджет суммы экспортных пошлин на нефть из объема 6 млн тонн.





В свою очередь премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что главы правительств двух стран не могут на своем уровне решить все спорные вопросы в процессе интеграции, и поэтому попросили о встрече президентов двух стран, пишет «Интерфакс».



