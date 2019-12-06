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Минск и Москва договорились о поставках нефти
Источник материала: Партизан
Россия и Беларусь подписали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год, пишет
Как заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак, в рекомендованном Министерствами энергетики балансе на следующий год нет «перетаможки», передает
Соглашение о «перетаможке» между правительствами Беларуси и России действовало с апреля 2017. Оно позволяло перечислять в белорусский бюджет суммы экспортных пошлин на нефть из объема 6 млн тонн.
В свою очередь премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что главы правительств двух стран не могут на своем уровне решить все спорные вопросы в процессе интеграции, и поэтому попросили о встрече президентов двух стран, пишет «Интерфакс».
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Россия и Беларусь подписали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год, пишет ТАСС.
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