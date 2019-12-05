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«Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готовится принять молодежный чемпионат по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники мирового первенства уже прибывают в нашу страну. В Национальном аэропорту «Минск» работает наша съемочная группа.
Яна Шипко, корреспондент:
С каким настроением прилетели участники? Рассказывают игроки сборной Норвегии.
Я в предвкушении чемпионата. Мы надеемся выиграть, должно быть очень весело. Что касается самых сильных конкурентов, это Беларусь или Латвия.
Я очень рад приехать сюда. Я впервые в Минске. Это будет очень важный чемпионат в моей карьере.
Главный же тренер сборной Дании рассказал, что на чемпионат прилетел усиленный состав.
Олаф Эллер, главный тренер молодежной сборной Дании по хоккею (U-20):
Андер Йоссе, главный тренер молодежной сборной Норвегии по хоккею (U-20):
В прошлом году на аналогичном чемпионате Германии нашей сборной не удалось вернуться в элиту молодежного мирового хоккея.
6 декабря стало известно, что ростер нашей команды сократился на шесть человек. Окончательный состав нашей сборной узнаем 8 декабря, накануне старта чемпионата.
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«Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею
Новости Беларуси. Беларусь готовится принять молодежный чемпионат по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники мирового...
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