﻿ «Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею. 21.by
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«Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею

06.12.2019 22:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь готовится принять молодежный чемпионат по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею

Участники мирового первенства уже прибывают в нашу страну. В Национальном аэропорту «Минск» работает наша съемочная группа.

«Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею

Яна Шипко, корреспондент:
Накануне прилетели сборные Австрии и Латвии, ну а 6 декабря в Национальном аэропорту встречали дружины из Дании и Норвегии. Прилетели они, кстати, общим рейсом из Риги, который задержался на полтора часа.

С каким настроением прилетели участники? Рассказывают игроки сборной Норвегии.

«Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею

Я в предвкушении чемпионата. Мы надеемся выиграть, должно быть очень весело. Что касается самых сильных конкурентов, это Беларусь или Латвия.

«Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею

Я очень рад приехать сюда. Я впервые в Минске. Это будет очень важный чемпионат в моей карьере.

Главный же тренер сборной Дании рассказал, что на чемпионат прилетел усиленный состав.

«Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею

Олаф Эллер, главный тренер молодежной сборной Дании по хоккею (U-20):
Я был совсем недавно в Бобруйске, до этого еще пару раз в Минске. Соревнования всегда прекрасно организованы. Все шесть команд очень сильные, и мы ожидаем напряженной борьбы.

«Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею

Андер Йоссе, главный тренер молодежной сборной Норвегии по хоккею (U-20):
Рейтинг у Беларуси и Латвии очень хороший. Предстоит интересный чемпионат. У нас немного свободного времени, ребятам нужен отдых. Но в прошлый раз я посещал минский музей Великой Отечественной войны. В этот раз мы тоже планируем погрузиться в белорусскую культуру. Ну и у вас замечательная арена, где пройдут соревнования.

В прошлом году на аналогичном чемпионате Германии нашей сборной не удалось вернуться в элиту молодежного мирового хоккея.

«Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею

6 декабря стало известно, что ростер нашей команды сократился на шесть человек. Окончательный состав нашей сборной узнаем 8 декабря, накануне старта чемпионата.

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Яна Шипко, Олаф Эллер, Андер Йоссе
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь готовится принять молодежный чемпионат по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники мирового...
 
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