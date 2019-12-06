Интеграция: что происходит между Беларусью и Россией

"Корреспондент" . Точнее, разговоры о Союзном государстве оживились примерно три года назад и не раз становились причиной панических заголовков и постов в социальных сетях. Тем не менее, процессы, которые были вновь запущены на рубеже 2017-18 годов идут и близки к завершению очередного этапа. Будет ли это экономическим сближением, заложением фундамента общей политической системы или это просто аннексия - сколько людей, столько мнений, пишет аналитик Игорь Тышкевич в своем блоге на сайте





В данном, достаточно длинном видео, я попытался ответить на все вопросы, начав с экскурса в историю и логику поведения Беларуси и России на различных этапах долгого интеграционного пути. Естественно, не мог обойти вниманием то, что из себя сегодня представляет Союзное Государство, почему сегодняшний формат приемлем для Лукашенко но бесит Путина и (ещё больше) Медведева.





И, наконец, проговорил ход переговоров по дорожным картам, естественно, поднимая новости предыдущих месяцев - картинка получается, как минимум, забавная. Особенно, если учесть оценки Румаса и Медведева по сближению дорожных карт, чем ближе день подписания, тем меньший процент близости позиций они объявляют.









Учитывая, что тема беларусско-российской интеграции с большим отрывом победило в голосовании подписчиков, постарался рассмотреть как можно более широко,очертить возможные направления, по которым будет давить Россия и то, как будет действовать Беларусь.



