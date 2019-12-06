Крэйг Вудкрофт: «Сегодня мы планировали начать серию побед»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение по буллитам от череповецкой «Северстали» (3:4 ПБ).

— Начало матча и близко не соответствовало нашим ожиданиям. Мы рассчитывали начать сегодня серию побед. Игроки были сонными и мягкими. Они не успевали за игроками «Северстали».

Во втором периоде были сделаны определенные корректировки. Это принесло свои плоды. Тренер соперника говорит, что следующие 40 минут были худшими для «Северстали» в этом сезоне. Это мы сделали эти два периода для них такими. Лучшим был третий, в котором мы смогли перевести игру в овертайм.

Сегодня мы отлично провели 2/3 матча. В КХЛ этого недостаточно. Нельзя победить, когда играешь только 40 минут из 60. Поэтому мы и не добились положительного результата.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В состав вернулся Граньяни. Насколько вы им довольны?

— Конечно, мы очень рады его возвращению. Это один из лучших защитников лиги. Граньяни придает нашей команде уверенности. Пока он еще не набрал оптимальных кондиций, но для первой игры это было солидное выступление.

— Каков шанс увидеть Дэнни Тэйлора в составе?

— Сколько вратарей у нас сейчас в ростере?

— Три.

— Значит, 33,3 процента.

— Команда регулярно проигрывает в серии буллитов. У вас есть рецепт улучшения этого компонента?

— Да, и очень простой: забрасывать больше и пропускать меньше. Все дело в исполнении этого рецепта.

— Последнее время ворота «Динамо» защищают Энрот и Тэйлор. Есть ли шансы у Карнаухова и других белорусских голкиперов?

— Мне не хочется делать прогнозов. Я вижу, как работает Михаил. Недавно попросил его продолжить в том же духе, а затем воспользоваться шансом, который мы ему, безусловно, предоставим.

— У вас есть объяснение, как «Динамо» пропустило три шайбы за 127 секунд?

— Это результат слишком мягкой игры в защите. И сонной игры всей команды. Мы не были сфокусированы. Когда пропустили, хоккеисты не показали желания немедленно отыграться. Эмоции должны кипеть, но этого в первом периоде не было.

— Разрыв от зоны плей-офф вырос уже до 12 очков. Согласны, что эта домашняя серия станет ключевой?

— Я считаю, что важна каждая игра. Мы не должны думать, сколько там очков до восьмерки. Нужно быть сконцентрированными перед каждой встречей, перед каждым периодом, перед каждой сменой, думать, как улучшить каждый компонент, в котором мы отстаем. Только так «Динамо» может добиться успеха.