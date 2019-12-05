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«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

06.12.2019 23:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все законодательные инициативы еще впереди, но организационная работа уже началась. Вновь избранный парламент 6 декабря собрался на первую сессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

Депутатам и сенаторам предстоит продолжит выбранный государством путь – это цифровизация, либерализация бизнеса, стимулирование экспорта, социальная поддержка населения. Ключевые вопросы этого дня – выборы руководства. Кто возглавил нижнюю и верхнюю палаты парламента, а также с каким настроением законодатели седьмого созыва приступили к работе, расскажет Екатерина Жилянина.

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

Депутатский корпус обновился на две трети. Первая сессия началась с традиционной регистрации и изучения рассадки в Овальном зале. Пока народные избранники лишь привыкают к своим новым рабочим местам и коллегам. В кулуарах – поздравления с избранием и фактически знакомство. Конечно, многие знают друг друга в лицо, перескались по служебным делам, ведь есть в обновленном депутатском корпусе и бывшие руководители предприятий, чиновники и дипломаты. Сейчас их всех обьединит законотворческий процесс. Та треть депутатского корпуса, которая работала в прежнем составе, готова помочь «молодым» коллегам.

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Встречаем по старой традиции. Как по наследству нам передали, так и мы при приходе в Палату знакомим с самой обстановкой.

Работа предстоит действительно напряженная. Как старшие (вновь избранные депутаты седьмого созыва, но были депутатами шестого созыва) понимаем те задачи, которые стоят перед нами. И, конечно, мы более, наверное, активно будем принимать участие в предстоящей работе.

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

В нынешнем созыве как никогда много представителей политических партий. Олег Гайдукевич – хорошо известный в стране политик, лидер Либерально-демократической партии. Одна из его целей – сделать парламент более открытым.

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень интересный состав. Разнообразный: представлены все слои населения, представлены разные социальные группы, и молодежь, и пенсионеры, и различные люди с разными взглядами. Я считаю, что парламент будет очень динамичным. Очень много харизматичных людей, ярких людей (подробнее здесь).

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

Женщин в парламенте стало больше. Отвественности и напряженной работы они не боятся, готовы остаивать интересы своих избирателей. Ирина Луканская по призваню педиатр. И талантливый руководитель – возглавляла гродненскую поликлинику. Перед тем, как идти в парламент, хорошо изучила интересы и проблемы своих избирателей.

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Чаще всего у людей, конечно, проблемы местного уровня: какое-то состояние дворов, подъездов и так далее. Но все-таки в рамках общей задачи – это, конечно, экономическая стабильность нашей страны. Это сохранение молодых кадров и сохранение вообще кадрового потенциала.

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

На первую сессию в Овальном зале собрались все 110 депутатов. Сегодня в повестке дня организационные вопросы. Прежде всего избрали спикера. Владимир Андрейченко уже в четвертый раз в карьере занял пост председателя Палаты представителей. Имеет в своем активе государственные награды и авторитет на международной переговорной площадке.

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Заместителем председателя избран Валерий Мицкевич – экс-заместитель главы Администрации Президента.

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

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Депутатам еще предстоит наладить работу комиссий. Сформировать их, выбрать руководителей. Профилем комиссии деятельность не ограничивается, вникать придется во все поступающие в Палату представителей законопроекты. Но все же каждый сегодня задумался, какой выбрать вектор на ближайшие четыре года. Елена Потапова, например, занимала должность в строительно-мебельном объединении и имет опыт работы в городском Совете депутатов.

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мне близки вопросы труда, социальной защиты населения. В то же время я представляю промышленность, и это, опять-таки, свое направление. Кроме того, у нас частное предприятие – опять же, развитие бизнеса, экономики, в этой сфере тоже очень интересно.

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

Молодежь не останется в стороне от дискуссий. Об этом много говорили – опытный парламент на сей раз действительно разбавили молодые лица. Обещают сделать зконодательную деятельность современной и динамичной.

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Задачи перед парламентом поставил глава государства. 5 декабря он озвучил их в своем обращении.

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Главные ценности – суверенитет страны, национальная безопасность и люди, социальная поддержка белорусов. Предстоящий этап в развитии страны будет сложным, но парламент абсолютно работоспособный, так что законодательная ветвь власти не должна подвести. 

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

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Наталья Кочанова избрана председателем Совета Республики

К своей работе приступили сегодня и 60 сенаторов (четыре из них назначены главой государства). Председателем Совета Республики избрали Наталью Кочанову. Заместителем председателя стал экс-губернатор Минской области Анатолий Исаченко.

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Те проблемы, которые сегодня волнуют наших людей, будут актуальны для нас, и мы будем заниматься этим, несомненно. Это, конечно, работа с депутатским корпусом районных советов, городских советов, потому что должно быть полное взаимодействие. Ну и, конечно, все вопросы, которые сегодня касаются международной политики, внешней политики.

«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

Парламентарии рассчитывают, что работа нынешнего созыва станет яркой и продуктивной. Депутатам и сенаторам предстоит продолжить выбранный государством курс (цифровизация, либерализация бизнеса, стимулирование экспорта, социальная поддержка уязвимых слоев населения); актуализировать законы, приблизить их к потребностям современных реалий. Все усилия будут направлены на повышение уровня жизни и комфорта избирателей.

Люди в материале: Леонид Брич, Олег Гайдукевич, Ирина Луканская, Елена Потапова, Наталья Кочанова
 
Теги: знакомства
 
 
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