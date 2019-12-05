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«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все законодательные инициативы еще впереди, но организационная работа уже началась. Вновь избранный парламент 6 декабря собрался на первую сессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Депутатам и сенаторам предстоит продолжит выбранный государством путь – это цифровизация, либерализация бизнеса, стимулирование экспорта, социальная поддержка населения. Ключевые вопросы этого дня – выборы руководства. Кто возглавил нижнюю и верхнюю палаты парламента, а также с каким настроением законодатели седьмого созыва приступили к работе, расскажет Екатерина Жилянина.
Депутатский корпус обновился на две трети. Первая сессия началась с традиционной регистрации и изучения рассадки в Овальном зале. Пока народные избранники лишь привыкают к своим новым рабочим местам и коллегам. В кулуарах – поздравления с избранием и фактически знакомство. Конечно, многие знают друг друга в лицо, перескались по служебным делам, ведь есть в обновленном депутатском корпусе и бывшие руководители предприятий, чиновники и дипломаты. Сейчас их всех обьединит законотворческий процесс. Та треть депутатского корпуса, которая работала в прежнем составе, готова помочь «молодым» коллегам.
Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Работа предстоит действительно напряженная. Как старшие (вновь избранные депутаты седьмого созыва, но были депутатами шестого созыва) понимаем те задачи, которые стоят перед нами. И, конечно, мы более, наверное, активно будем принимать участие в предстоящей работе.
В нынешнем созыве как никогда много представителей политических партий. Олег Гайдукевич – хорошо известный в стране политик, лидер Либерально-демократической партии. Одна из его целей – сделать парламент более открытым.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Женщин в парламенте стало больше. Отвественности и напряженной работы они не боятся, готовы остаивать интересы своих избирателей. Ирина Луканская по призваню педиатр. И талантливый руководитель – возглавляла гродненскую поликлинику. Перед тем, как идти в парламент, хорошо изучила интересы и проблемы своих избирателей.
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На первую сессию в Овальном зале собрались все 110 депутатов. Сегодня в повестке дня организационные вопросы. Прежде всего избрали спикера. Владимир Андрейченко уже в четвертый раз в карьере занял пост председателя Палаты представителей. Имеет в своем активе государственные награды и авторитет на международной переговорной площадке.
Заместителем председателя избран Валерий Мицкевич – экс-заместитель главы Администрации Президента.
Депутатам еще предстоит наладить работу комиссий. Сформировать их, выбрать руководителей. Профилем комиссии деятельность не ограничивается, вникать придется во все поступающие в Палату представителей законопроекты. Но все же каждый сегодня задумался, какой выбрать вектор на ближайшие четыре года. Елена Потапова, например, занимала должность в строительно-мебельном объединении и имет опыт работы в городском Совете депутатов.
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Молодежь не останется в стороне от дискуссий. Об этом много говорили – опытный парламент на сей раз действительно разбавили молодые лица. Обещают сделать зконодательную деятельность современной и динамичной.
Задачи перед парламентом поставил глава государства. 5 декабря он озвучил их в своем обращении.
Главные ценности – суверенитет страны, национальная безопасность и люди, социальная поддержка белорусов. Предстоящий этап в развитии страны будет сложным, но парламент абсолютно работоспособный, так что законодательная ветвь власти не должна подвести.
К своей работе приступили сегодня и 60 сенаторов (четыре из них назначены главой государства). Председателем Совета Республики избрали Наталью Кочанову. Заместителем председателя стал экс-губернатор Минской области Анатолий Исаченко.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Парламентарии рассчитывают, что работа нынешнего созыва станет яркой и продуктивной. Депутатам и сенаторам предстоит продолжить выбранный государством курс (цифровизация, либерализация бизнеса, стимулирование экспорта, социальная поддержка уязвимых слоев населения); актуализировать законы, приблизить их к потребностям современных реалий. Все усилия будут направлены на повышение уровня жизни и комфорта избирателей.
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Новости Беларуси. Все законодательные инициативы еще впереди, но организационная работа уже началась. Вновь избранный парламент 6 декабря собрался на первую...
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