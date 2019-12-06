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Чемпионский болид Шумахера продали на аукционе в Абу-Даби

06.12.2019 21:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Болид Михаэля Шумахера продан на аукционе за сумму в 6,6 миллиона долларов.
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Как сообщает РИА Новости, автомобиль был выставлен на аукционе во время заключительного этапа чемпионата "Ф-1" Гран-при Абу-Даби.
 
Именно на этой машине Шумахер завоевал пятый чемпионский титул в 2002 году. В том году немецкий автогонщик выиграл 11 из 17 заездов. 
 

В конце декабря 2013 года семикратный чемпион "Формулы-1" Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Марибеле.
 
Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.
 
 
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Болид Михаэля Шумахера продан на аукционе за сумму в 6,6 миллиона долларов.
 
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