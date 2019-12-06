﻿ Рекордсменка Беларуси Анна Щерба: во Франции если что-то не получается, нож в спину не прилетает, как в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рекордсменка Беларуси Анна Щерба: во Франции если что-то не получается, нож в спину не прилетает, как в Минске

06.12.2019 21:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Рекордсменка Беларуси, призер чемпионатов Европы Анна Щерба, которая некоторое время выступала за Францию, рассказала корреспонденту "Прессбола"об условиях подготовки в этой европейской стране.

- Окончательно уехать во Францию ты решила после конфликта с федерацией?

- Понимаешь, там все было по-другому. Только тренировки — и никто не выносит тебе мозг. Работа командная, чувствуешь, что тренер, клуб и федерация движутся в одном направлении. Спортсмена уважают, потому что главная фигура — это он. Чиновники в бассейн не ныряют и рекордов не ставят. Они только помогают пловцам. Обеспечивают наилучшие условия для условий. И если что-то не получается, нож в спину не прилетает, как в Минске. Никто не начинает тебя списывать.


Мне в 18 лет сказали, что я не годна. “Непрогрессивна”. Ёшкин кот — я сама сегодня тренер с десятилетним стажем, как такое можно говорить молодой спортсменке?! А меня тогда сняли со ставки и выгнали из института. И если бы не приглашение из клуба “Melun”, я закончила бы еще в 2001-м. Тренировалась тогда у Филиппа Лука, вместе с Лор Монаду, потом уехала в клуб “Klishi”.

Французское гражданство получила оперативно, буквально через месяц после подачи документов. У президента нашего клуба было много связей, да и федерация была не против усилиться пловчихой хорошего уровня.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекордсменка Беларуси, призер чемпионатов Европы Анна Щерба, которая некоторое время выступала за Францию, рассказала корреспонденту "Прессбола"об условиях...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск и Москва договорились о поставках нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболки с длинными рукавами женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика