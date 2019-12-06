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Алексей Протас: есть только первое место, и мы должны биться только за победу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира, который стартует в понедельник, 9 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Из 34 игроков в ростере остались 27. Уже выбыли Воронов, Волченков, Казьянин, Курилович, Мартынов и Спивак. А 6 декабря стан сборной покинул 16-летний Данила Климович, в этом сезоне ставший лучшим бомбардиром «молодежки» в экстралиге «Б» национального чемпионата.
Перед Дмитрием Дудиком стоит непростая задача – отсеять еще пятерых. Окончательный состав тренер обещает озвучить в воскресенье. Отметим также, что к сборной присоединились игроки, выступающие в заокеанских минорных лигах.
Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):
Алексей Протас, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):
Вы все знаете задачу максимум, что есть только первое место и мы должны биться только за победу.
В стартовой игре парни Дмитрия Дудика встретятся со сверстниками из Австрии. Также в соперниках белорусов в борьбе за единственную путевку в элиту команды Латвии, Норвегии, Словении и Дании. Все матчи с участием наших хоккеистов начнутся в 19:30 и пройдут на льду «Чижовка-Арены».
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира, который стартует в понедельник, 9 декабря, сообщили в...
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