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Минское «Динамо» пятый раз подряд проиграло в регулярном чемпионате КХЛ

07.12.2019 00:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Причем проиграло «Динамо» максимально драматично, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На домашнем льду «зубры» принимали гостей, череповецкую «Северсталь», и после первого периода горели 0:3. Тем не менее, минчане сумели выбраться из сложной ситуации, провели три шайбы в ответ и завершили основное время матча вничью 3:3. Голами у «зубров» отметились  Костицын, Спунер и Пулккинен. Затем был овертайм и серия буллитов, в которой точнее оказались гости.

Минское «Динамо» пятый раз подряд проиграло в регулярном чемпионате КХЛ

3:4, пятое кряду поражение «Динамо» в чемпионате КХЛ. В воскресенье «зубры» сыграют дома с хоккеистами ЦСКА.

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Новости Беларуси. Причем проиграло «Динамо» максимально драматично, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем льду «зубры» принимали гостей, череповецкую...
 
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