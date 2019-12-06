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Минское «Динамо» пятый раз подряд проиграло в регулярном чемпионате КХЛ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Причем проиграло «Динамо» максимально драматично, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На домашнем льду «зубры» принимали гостей, череповецкую «Северсталь», и после первого периода горели 0:3. Тем не менее, минчане сумели выбраться из сложной ситуации, провели три шайбы в ответ и завершили основное время матча вничью 3:3. Голами у «зубров» отметились Костицын, Спунер и Пулккинен. Затем был овертайм и серия буллитов, в которой точнее оказались гости.
3:4, пятое кряду поражение «Динамо» в чемпионате КХЛ. В воскресенье «зубры» сыграют дома с хоккеистами ЦСКА.
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Новости Беларуси. Причем проиграло «Динамо» максимально драматично, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем льду «зубры» принимали гостей, череповецкую...
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