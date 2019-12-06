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«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

07.12.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

Вид на миллион – так американцы характеризуют городской пейзаж, открывающийся из окон наиболее удачно расположенных квартир. Если за окном местная достопримечательность или архитектурный шедевр, река или городской парк – это вид на миллион. Дом «Гоген» в многофункциональном комплексе «Маяк Минска» как раз из такого разряда – его расположение идеально.

По сути, домом «Гоген» возведение комплекса «Маяк Минска» в основном завершается. Этот дом – одно из последних зданий в новом престижном районе столицы, где еще есть возможность купить квартиру непосредственно у застройщика.

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

Дом «Гоген»

В продажу «Гоген» поступил совсем недавно, в конце октября, но за это время практически половина квартир распродана – покупатели высоко оценили преимущества этого дома. Тем более, когда все «плюсы» жизни в комплексе «Маяк Минска» умножаются на два, а то и на десять видами, открывающимися из окон дома «Гоген» – Слепянская водная система, парковая зона, здание Национальной библиотеки. Выйти утром на лоджию с чашечкой кофе в руках и взглянуть, как отражается «алмаз» в водной глади канала – это дорогого стоит!

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

Потрясающий вид из окон дома «Гоген»

На карте города комплекс «Маяк Минска» занял особое место. Это первый в столице комплекс, который создавался не как единичная застройка, а планомерное и комплексное освоение территории – по сути, на пустыре был создан «город в городе», мини-мегаполис, в котором жилые дома дополнены всей необходимой инфраструктурой для жизни.

Его преимущества неоспоримы. Прежде всего, комплекс построен рядом с лесопарковой зоной, а значит, его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

Жителям комплекса «Маяк Минска» гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов

Здесь отлично развито транспортное сообщение. В пешей доступности – станция метро «Восток», а также многочисленные маршруты наземного транспорта – нет проблем добраться в любую точку столицы.

Все для жизни – под рукой! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, – здесь есть все, что необходимо современным горожанам.

Конечно же, важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall, не только место самого удачного шопинга и огромного фудкорта, но и площадка самых ярких праздников и событий.

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

Самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall

К примеру, сейчас в ТРЦ Dana Mall проходит марафон предновогодних акций и праздников – работают специальные фотозоны, открыта «Полярная станция» для обучения навыкам детского творчества и знакомства ребят с проблемами глобального потепления, функционирует новогодняя почта Деда Мороза.

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

На «Полярной станции» ребята могут придумать, как спасти дом Деда Мороза

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

С помощью сказочной новогодней почты ребята могут отправить письмо Деду Морозу

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

Праздничные фотозоны на каждом этаже торгового центра

И, конечно же, именно здесь установлена самая потрясающая новогодняя елка в городе, с забавной анимацией и невероятными светомузыкальными эффектами!

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

Потрясающая новогодняя елка в городе, с забавной анимацией и невероятными светомузыкальными эффектами!

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

Северные птицы, белый медведь и моржи – по декорациям елки можно изучать фауну Приполярья

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен и бизнес-центр Dana Center – комфортабельные и современные офисы, а также все сопутствующие услуги.

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

Бизнес-центр Dana Center

Рассказывая о комплексе «Маяк Минска», нельзя не упомянуть о том, что его осью является красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо. Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще это пространство активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей.

В сторону Национальной библиотеки бульвар Пикассо выходит к мультимедийному фонтану «Дана Танец». Это новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Сейчас фонтан выключен до весны, но праздник всегда живет здесь – на радость детишкам и взрослым на этом месте красуется еще одна шикарная новогодняя елка!

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» сейчас выключен, а на его месте красуется еще одна шикарная новогодняя елка!

В этой части комплекса, обращенной в сторону Национальной библиотеки и расположен дом, названный в честь знаменитого французского живописца Поля Гогена.

Дом «Гоген» – часть единого ансамбля, в который входит также дом «Рафаэль». Два жилых здания высотой 25 этажей объединены 4-х этажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Если смотреть со стороны Национальной библиотеки, «Рафаэль» оказывается слева, а «Гоген» – справа.

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

В 4-х этажном стилобате будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс

У дома есть ряд важных особенностей, которые сразу же привлекают покупателей!

Просторное светлое лобби со стойкой консьержа и санитарной комнатой с пеленальным столиком создавалось по индивидуальному дизайнерскому проекту. Предусмотрен удобный пандус для мам с колясками и лиц с ограниченными физическими возможностями. Чтобы подчеркнуть уровень отделки фойе, отметим лишь один штрих – полы здесь из натурального гранита!

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

Лобби дома «Гоген»

Дом оснащен домофонной системой и тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS.

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Все квартиры – свободной планировки и площадью от 47 до 77 квадратных метров, при этом лоджии расположены на всех жилых этажах, а французские окна от пола до потолка – со специальной тонировкой стекол.

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

На всех жилых этажах окна от пола до потолка со специальной тонировкой стекол

Здесь все продумано. Для автомобилистов, например, предусмотрены открытые парковочные места по периметру комплекса домов «Гоген» и «Рафаэль», можно использовать также парковку у Национальной библиотеки.

Удобно будет и родителям малышей – во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» строится детский сад.

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

«Гоген»: потрясающие виды и все преимущества «Маяка Минска»

В шаговой доступности от дома «Гоген» строится детский сад

Планируемый срок сдачи дома «Гоген» – август 2020 года.

Квартиры даже в таком месте доступны многим семьям со стабильным доходом. Особенно если воспользоваться рядом уникальных инструментов финансирования покупки, которые предлагает девелопер.

Во-первых, это беспроцентная рассрочка от застройщика. При уплате 30% от стоимости квартиры, в комплексе «Маяк Минска» покупатель вправе рассчитывать на рассрочку до пяти лет – оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей не требуется.

Во-вторых, партнерские банковские программы кредитования. Получить финансирование можно на 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Есть и существенные скидки – для тех, кто готов сразу выплатить всю стоимость своей будущей квартиры.

Все подробности – на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675. А выбрать квартиру, получить консультацию и приобрести жилье в одном из самых современных и известных жилых комплексов столицы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 269-32-90.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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