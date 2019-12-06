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Михаил Галустян запел. Его первый клип на YouTube набрал уже 10 млн просмотров

07.12.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый клип шоумена и юмориста Михаила Галустяна набрал на YouTube более 10 миллионов просмотров. Видео было загружено на стриминговый сервис три недели назад. Это первый ролик, в котором Галустян позиционирует себя как певец.

Клип «Хочу тибя любицца» опубликован на канале Super Жorik — это, видимо, новый творческий псевдоним Галустяна. Из описания следует, что клип — это «история горячей, как восточный мужчина, и знойной, как роскошная женщина, любви». По замыслу авторов трек претендует на гимн курортных и супер-жарких романов.

В комментариях Галустяна уже много раз сравнили с другим поющим комиком — Александром Реввой, выступающим под псевдонимом Артур Пирожков. «Этому может быть только одно объяснение: на съемках „Алкоголички“ Пирожков укусил Галустяна», «У Артура Пирожкова серьезный конкурент», «Ждем дуэт Галустяна и Реввы», «В России комики поют лучше чем большинство певцов», — пишут комментаторы.

Пока это единственное видео на канале, который был создан за полтора месяца до публикации клипа. В описании профиля, к слову, указан контакт для заказа концертов и выступлений. Правда, пока непонятно, дает ли концерты Галустян-певец.

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Теги: Минск
 
 
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Первый клип шоумена и юмориста Михаила Галустяна набрал на YouTube более 10 миллионов просмотров. Видео было загружено на стриминговый сервис три недели назад. Это...
 
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