Турнир по баскетболу имени Рыженкова начался в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 6 декабря начался традиционный турнир памяти первого министра спорта и туризма, руководителя Национального олимпийского комитета Владимира Рыженкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования среди юношей и девушек до 16 лет проходят уже в 23-й раз. В 2019 году участвуют сборные пяти стран.





Сегодня состоялась церемония открытия, а также прошли первые матчи. Белорусские мужская и женская команды встречались с соперниками из Литвы. Наши парни в упорной борьбе обыграли соперников 74:73, а девушки под руководством Виктории Дацун разгромили оппоненток 67:43.