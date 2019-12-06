Участник боев в районе Бреста – красный командир Скнар И.И. Часть 2

Источник материала: Виртуальный Брест

Руководители Директории Украинской Народной Республики, слева - Владимир Кириллович Винниченко, а справа - Симон Васильевич Петлюра (изображения фотографий из интернета)





В первом ряду второй слева - Симон Васильевич Петлюра. Известный деятель украинского национально-освободительного движения начала XX века. Большая часть его жизни прошла в борьбе за независимость и самостоятельность Украинского государства (изображение фотографии из интернета)

В этот период ветерану двух войн И.П.Скнарю было предложено вступить в ряды армии Директории УНР. Но и за эту власть он не захотел проливать свою кровь. Скорее всего, глава семейства думал о семье. Ведь её надо было одеть, обуть и накормить. Не стань кормильца, кто тогда будет её содержать? Поэтому он не хотел больше воевать… Впоследствии и от петлюровцев ему приходилось скрываться… А в это время в украинском государстве вновь произошли большие перемены. Власть под руководством С.В.Петлюры пала… На смену ей пришла в очередной раз Советская власть… Позже некоторое время Украина была под управлением главнокомандующего Вооружённых сил Юга России Антона Ивановича Деникина (1872-1947)…





После непродолжительных боевых действий с красными частями петлюровцы вступают в Киев 30 августа 1919 года (изображение фотографии из интернета)





Вслед за петлюровцами вечером 30 августа в Киеве появились первые разъезды добровольческих подразделений Белой армии. На следующий день, 31 августа 1919 года, прошли маршем по Софийской площади Киева войска 7-ой пехотной дивизии Вооружённых сил Юга России под командованием генерал-лейтенанта Николая Эмильевича Бредова (изображение фотографии из интернета)





Военная церемония на Софийской площади в г.Киеве, сентябрь 1919 года. Слева - командующий Добровольческой армией генерал-лейтенант Владимир Зенонович Май-Маевский, за ним справа генерал-лейтенант Николай Эмильевич Бредов (изображение фотографии из интернета)

И все это происходило на глазах семьи Скнарь, как говорится, только и успевай шапки менять… И только с подписанием 29 декабря 1922 года декларации об образовании СССР закончилась череда смен правителей на Украине на долгие годы...

«Жить стало лучше товарищи, жить стало веселей...»

Новая власть Советской Украины обратила внимание на многодетную семью и выделила ей в собственное пользование земельный надел в 4-е гектара, что положительно сказалось на быте семьи. А дальше ещё лучше… В 1921 году на смену политике «военного коммунизма», которая проводилась в годы Гражданской войны в России, пришла антикризисная программа, получившая название «новая экономическая политика» (НЭП). Вероятно, в годы экономических перемен семья обзавелась ещё одной лошадью и была приобретена веялка. Но в скором времени эпоха советского экономического блаженства закончилась…





Новая экономическая политика придала, поистине, грандиозный толчок развитию экономики в СССР. К исходу первого десятилетия Советской власти страна оказалась на той же начальной стадии индустриального преобразования, которую Россия достигла накануне Первой мировой войны…





…Успехи сельского хозяйства ликвидировали угрозу голода. Промышленность увеличивала выпуск продукции на треть ежегодно. В ответ на спрос, благодаря заинтересованности предпринимателей, росло производство одежды, обуви, развивалась сфера услуг. Укрепился рубль. Казалось, вот оно блаженное счастье для рабочих и крестьян… (изображения фотографий из интернета)

В конце декабря 1927 года Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), выступая на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов, произнёс свою знаменитую речь, означавшую, фактически, конец НЭПа и переход к ускоренному строительству социализма. В этой речи из уст вождя народов прозвучало: «Ликвидировать кулачество как класс!».





Сталинские раскулачивание и коллективизация - это не что иное, как превращение трудящихся в огромные, фактически, бесплатные трудовые армии… (изображение фотографии из интернета)

И тут пошло-поехало… Крестьянин, который своим «горбом» и потом зарабатывал себе и своей семье кусок хлеба, в одночасье стал изгоем в стране рабочих и крестьян… Пошли аресты и высылки на Cевер и в сибирские необъятные просторы Советской России тех, кто не стал «ложиться» под сталинскую систему. А те, кто не вступал «добровольно» в колхозы, были раскулачены, а имущество и скотина насильно отобраны...





Раскулачивание предполагало насильственное и внесудебное лишение зажиточных крестьян всех средств производства, земли и гражданских прав и выселение в отдалённые районы Советской страны… (изображение фотографии из интернета)





Раскулаченных крестьян, как правило, целыми семьями, вместе со стариками и грудными детьми, выселяли в далекие земли Сибири, предварительно отобрав все имущество. На новых территориях условия для жизни и земледелия были крайне неблагоприятными, да и большое количество раскулаченных просто не доезжало к местам ссылок… (изображение фотографии из интернета)

Понимая, какая угроза нависала над семьёй крестьянина-середняка, в 1930 году главе семейства Скнарей пришлось вступить в колхоз и сдать нажитое движимое и недвижимое имущество (скот, лошадей, инвентарь)… Не думаю, что такое решение было принято с пониманием и желанием…





Может кто-то вступал в колхоз по убеждениям, но основная масса крестьян шла из-за боязни репрессий. Понимая, что за отказом последуют ответные действия сталинской «тройки», которая церемониться уж точно не станет… (изображение фотографии из интернета)

Спас семью от голода, продав боевые награды...

Казалось, что после жизненных перипитий наступило спокойное время для семьи Скнарь… Но в 1931 году по доносу соседей глава семьи был арестован. Просидел в тюрьме в г.Прилуки около 6-ти месяцев. Выпустили его на свободу за отсутствием состава преступления. Но это было полбеды… Наступило тяжёлое время – массовый голод, в 1932—1933 годах охвативший обширные территории СССР, среди которых были и земли УССР в пределах того времени.





В результате голода, вызванного насильственной коллективизацией, пострадали многие регионы СССР, такие как Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика, Белорусская Социалистическая Советская Республика, Украинская Социалистическая Советская Республика. От голода и болезней, связанных с недоеданием, в 1932-1933 годах погибли миллионы советских граждан… (изображение фотографии из интернета)

Это бедствие коснулось и семьи Скнарь. Чтобы как-то спасти семью от недоедания, Иван Поликарпович Скнарь отнёс свои боевые награды, вероятно, в Полтавскую межрайонную базу «ТОРГСИН» (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами, c осени 1931 года Торгсины открыли двери и для простого населения советской страны).





Для изыскания внутренних резервов поступления валюты решением руководства Советской страны была открыта сеть магазинов «Торгсин». Правда, перед этим лишили крестьян хлеба и любых средств к существованию… А потом их же «заставили» покупать насильно изъятый у них хлеб за так называемое бытовое золото: кольца, серьги, другие украшения, нательные крестики, награды и т.д… На фото магазин «Торгсин» в Днепропетровске в 1930-е гг. (изображение фотографии из интернета)





Внук Ивана Поликарповича Скнаря Леонид Иванович Скнар изготовил рамку под ордена и медали своего деда. На ней можно увидеть те награды, которые когда-то украшали грудь старшего унтер-офицера Российской императорской армии Ивана Поликарповича Скнаря: солдатский Георгиевский крест 4-ой степени, медаль «За Храбрость» 4-ой степени, медаль за русско-японскую войну 1904-1905 гг. (светлая бронза) и медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых 1613-1913». Всё это было куплено в частном порядке. Ещё был у его деда солдатский Георгиевский крест 3-ей степени, но для его покупки нужны немалые деньги… (фотография из семейного архива Леонида Ивановича Скнара)

За сданные награды он получил полмешка пшена… Этот скудный паёк на какое-то время спас семью Скнарь от голода… Но оказалось, что смерть была рядом... В 1932 году от голода умирает Иван Поликарпович Скнарь, а через год, в 1933 - его сын Михаил Иванович Скнарь…





Не кланялся японским пулям, на германца и австро-венгра бесстрашно шел в штыковую атаку, казалась, что смерть его не брала… Умирая от голода, до последнего держался как мог, делясь последним куском хлеба со своей семьёй… (фотография из семейного архива Леонида Ивановича Скнара)





Моё пожелание

Вот приоткрыта еще одна страница истории, связанная с нашим прекрасным и замечательным городом Брестом.

Если у кого-то есть какие-либо вопросы по поднятой мной теме, пожалуйста, прошу связаться со мной по эл. адресу: (brest-bug@mail.ru) или же позвонить по телефону +375 33 328-97-34 (МТС). Буду рад всегда ответить на любой вопрос.

Спасибо всем, кто прочитал мою статью!

С большим уважением, брестчанин Александр Пащук