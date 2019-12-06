Просто нет слов от такого издевательства над людьми.
Ирина Гильнич, читатель «АиФ» в Facebook
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«Я отработала 36 лет, а получила пенсию с коэффициентом 0,71»
07.12.2019 07:03 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Просто нет слов от такого издевательства над людьми.
Ирина Гильнич, читатель «АиФ» в Facebook
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АиФ Сколько в Минске работающих пенсионеров? Я отработала 36 лет, ветеран труда, а получила пенсию с...
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