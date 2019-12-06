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«Я отработала 36 лет, а получила пенсию с коэффициентом 0,71»

07.12.2019 07:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Я отработала 36 лет, а получила пенсию с коэффициентом 0,71»
АиФ

«Я отработала 36 лет, а получила пенсию с коэффициентом 0,71» Сколько в Минске работающих пенсионеров?
Я отработала 36 лет, ветеран труда, а получила пенсию с коэффициентом 0,71. У меня только одно пожелание: чтобы те, кто это придумал, сами вышли на пенсию с таким коэффициентом.

Просто нет слов от такого издевательства над людьми.

Ирина Гильнич, читатель «АиФ» в Facebook

 
Теги: Минск
 
 
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АиФ Сколько в Минске работающих пенсионеров? Я отработала 36 лет, ветеран труда, а получила пенсию с...
 
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