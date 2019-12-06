И какую альтернативу предлагают? То, что думаем об экологии, – это хорошо, но когда же власти начнут думать о нас?
И. Старовойтов, Гомель
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«То, что думаем об экологии, – это хорошо, но когда начнут думать о людях?»
07.12.2019 07:06 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
И какую альтернативу предлагают? То, что думаем об экологии, – это хорошо, но когда же власти начнут думать о нас?
И. Старовойтов, Гомель
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