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«То, что думаем об экологии, – это хорошо, но когда начнут думать о людях?»

07.12.2019 07:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«То, что думаем об экологии, – это хорошо, но когда начнут думать о людях?»
АиФ

«То, что думаем об экологии, – это хорошо, но когда начнут думать о людях?» Из белорусских магазинов могут исчезнуть бесплатные полиэтиленовые пакеты
Мне очень «нравятся» все эти экологические инициативы. Вот, к примеру, полиэтиленовые пакеты хотят запретить, пластиковую посуду убрать из точек общепита. Но кто будет платить за эти инициативы? Правильно, обычные граждане, у которых и так нищенские зарплаты и пенсии.

И какую альтернативу предлагают? То, что думаем об экологии, – это хорошо, но когда же власти начнут думать о нас?

И. Старовойтов, Гомель

 
 
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АиФ Из белорусских магазинов могут исчезнуть бесплатные полиэтиленовые пакеты Мне очень...
 
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