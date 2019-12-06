Источник материала: Новости Волковыска

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Лидия Ермошина рассказала, в каком году уйдет со своей должности.

Срок полномочий нынешней главы ЦИК Лидии Ермошиной истекает в конце 2021 года. В это время будет как раз проходить избирательная кампания по выборам депутатов местных советов. Об этом она сообщила на заседании сессии нового парламента.

По словам Ермошиной, избирательную кампанию должен будет начать проводить уже новый состав ЦИК.

Согласно законодательству, в период избирательной кампании запрещается изменять состав Центральной избирательной комиссии, даже если срок полномочий подходит к концу.

По словам главы ЦИК, весной 2021 года она собирается обратиться к Лукашенко с предложением досрочно изменить состав ЦИК. То есть состав поменяют за 6 месяцев до момента истечения срока полномочий.

Лидия Ермошина не стала отвечать на вопрос, кого она хотела бы видеть своим преемником. Она назвала председателя ЦИК политической должностью, поэтому никого рекомендовать не будет.