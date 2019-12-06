«Оценочная стоимость - 12 млн долларов». Что сейчас в бывших правительственных гаражах, которые могут снести

Источник материала: Tut.by

В Минске могут снести историческое здание на Свердлова, 23. Сейчас там находятся автоцентр и банк, а когда-то были гаражи Совмина. Историки говорят об уникальной постройке в стиле конструктивизма, которую город может потерять. TUT.BY поговорил с главным арендатором здания, историками и архитектором «Минскградо».



На улицу Свердлова выходит фасад административного здания. Это лишь часть огромного гаражного комплекса, который когда-то использовали под автомобили правительства БССР

О чем речь?

Недавно появилась информация по планам властей изменить застройку в районе стадиона «Динамо». Под Ульяновской хотят пробить тоннель, а на Свердлова, 23 готовы снести бывший гаражный комплекс, построенный в 1930-е — был бы инвестор. По поводу довоенных гаражей архитекторы и урбанисты возмутились: редкое конструктивистское здание.

«Будынак захаваўся ў добрым стане і амаль што ў першапачатковым выглядзе. Ён важны для гісторыі архітэктуры горада нароўні з Фабрыкай-кухняй, былой Нацыянальнай бібліятэкай і абсерваторыяй», — считает архитектор-реставратор Роман Забелло, который совсем недавно занимался восстановлением здания фабрики-кухни.

Но гаражный комплекс не имеет статуса архитектурной ценности. Мы посмотрели, что там вообще находится.



Автомобильный салон — рядом с административным корпусом бывших правительственных гаражей.

Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Что думают про снос в автоцентре PEUGEOT

Фасад, который выходит на улицу Свердлова, — лишь небольшая часть комплексной постройки. Конструктивно это административное здание (сейчас там офисы) шириной девять метров, к которому прикреплены большие гаражи.

Сейчас тут находится представительство компании Peugeot с автосалоном (в пристройке, появившейся в наши дни). Часть помещений арендуют «Приорбанк» и станции техобслуживания.

Промышленные масштабы бывших правительственных гаражей можно оценить по архивной аэросъемке. Например, на снимке 1977 года ближе к верхней границе кадра мы видим административный фасад с огромной гаражной пристройкой.



Здание гаражей в 1977 году. В сравнении со следующим снимком видно, что ряд гаражей, параллельный основному комплексу 1930-х, — появился уже после войны. Советская аэрофотосъемка. Из архива Павла Ростовцева



Так выглядел комплекс гаражей в мае 1943 года. Источник: немецкая аэрофотосъемка Минска. Из архива Павла Ростовцева

Собственником объекта сейчас называют ЗАО «Прайминвест». Главный арендатор — автоцентр Peugeot (ПС «Авто Групп»).

Если обойти административное здание, можно увидеть входы в гаражи. Внутри — сервисный центр автомобильной компании.









— Транспортное предназначение этого участка сложилось давно, — рассказывают TUT.BY в группе компаний «ПС Авто Групп». — Здесь были конюшни Совнаркома, гаражи Совмина, автопарк. Очевидно, такой объект в центре иметь было удобно.

Собеседники объясняют, что до середины девяностых здесь был таксопарк.

— Помещения гаражной части достались нам в очень плохом состоянии — мы все реконструировали, на пол положили плитку, усилили металлические конструкции в кровле, — говорят в автоцентре. — На уровне слухов: нам говорили, что эти конструкции — части взорванных во время войны мостов. Административная часть здания — в хорошем состоянии, мы сделали ремонт — сейчас здесь солидно все. Планировочная структура вся осталась прежней, есть общий с «Приорбанком» колоритный балкон. Эту часть, как памятник конструктивизма, наверняка стоит сохранить. Что касается гаражной — какие-то изменения там нужны.



Здание облицевали современными материалами. На снимке виден балкон фасада



Еще один любопытный фрагмент здания, пристроенный к административной части

В компании рассказывают, что в начале двухтысячных годов шли разговоры о том, чтобы признать здание памятником архитектуры.

— Когда нам сообщили, что памятником не признают, мы предложили свой проект по реконструкции здания. Но нам ответили, что ничего не согласуют, потому что судьба этого участка подлежит пересмотру. Категорических разговоров про снос не было.

Планы по сносу собеседников удивили. По словам представителя «ПС Авто Групп», оценочная стоимость комплекса зданий — 12 миллионов долларов.

А вот как выглядят постройки, в которых разместились станции техобслуживания — они здесь тоже арендуют «квадраты».





















Почему градостроителям не жалко застройку на Свердлова

Вечером 4 октября в администрации Ленинского района Минска обсуждали план детального планирования для квартала по Свердлова-Ульяновской-Белорусской.

Разработчик плана детального планирования по территории — «Минскградо», главный архитектор проекта Ирина Гайсенок невысокого мнения о том, что сейчас происходит со зданиями:

— Этот объект не имеет удобного въезда и выезда, из-за него в границах проектирования — транспортный коллапс. Территория выглядит крайне неблагоустроенной, из-за стоянок, которые вплотную подошли к улице Свердлова, там невозможно организовать хороший пешеходный тротуар.





При этом архитектор объясняет: место планируют «трансформировать», отдать под общественные объекты с паркингами.

— Тот же Peugeot может свои же имущественные права там реализовать: провести трансформацию, убрать из объекта производственную функцию. И трансформация не означает, что здание точно снесут. Что с ним делать, оценят на дальнейших стадиях, когда непосредственно будут разрабатывать проект. То, что оно стоит — аккуратное и поштукатуренное — не означает, что там все в порядке с конструкциями, — говорит Ирина Гайсенок. — Когда-то это здание было интересным, но в том виде, в котором оно сейчас, я не вижу в нем никакой ценности.





Новую постройку, где сейчас автосалон, точно придется снести: улицу Свердлова как раз там будут соединять проездом с Белорусской.

— Улица Белорусская тупиковая, по нормам ее надо «разорвать». И предложенный способ — наиболее простой, чтобы попасть от Свердлова к Белорусской, — объясняет решение архитектор.

Историки — о том, почему гаражи надо сохранить

Историк, ведущий научный сотрудник Национального исторического архива Беларуси Владимир Денисов рассказывает: пока не удалось установить, когда завершили строительство гаража Совета Народных Комиссаров Белорусской ССР на Свердлова.

— С полной уверенностью можно утверждать, что он был построен между 1936 и 1939 годами. В минском телефонном справочнике на 1939 год этот объект уже есть и находится на современной улице Свердлова. Правительственные гаражи здесь были до начала 1970-х, пока не построили новый комплекс.





Владимир Денисов объясняет: именно в гаражах на Свердлова хранились и обслуживались автомобили первых секретарей ЦК КПБ, других руководителей республики, а также как и машины Янки Купалы, Якуба Коласа.

— Комплекс был очень серьезным и оригинальным. К симметричному главному административному корпусу примыкали помещения гаража, ремонтных мастерских и других помещений по обслуживанию, которые были решены функционально и грамотно. Ни в областных центрах советской Беларуси, ни в западной Беларуси подобных объектов не было в 1920−30-е годы. Здание уникальное, его нужно сохранить, — считает историк. — К тому же, это один из последних объектов в стиле конструктивизма, построенных в Минске. Автор проекта комплекса — известный белорусский архитектор Алексей Денисов. Большинство его объектов в Минске были разрушены в годы войны.



Ограду, появившуюся возле здания после войны, тоже будут просить сохранить

Среди зданий Денисова, дошедших до наших дней, — Минск с изнанки. 3-й дом Советов у Троицкого предместья: ванны-бассейны и бомбоубежище">Третий дом Советов, главный довоенный комплекс лечкомиссии на Красноармейской, а также ряд жилых и общественных зданий по улице Карла Маркса.

С коллегой согласен председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович. Сейчас оба собирают информацию — предложат Министерству культуры признать здание памятником архитектуры.

История объекта связана и со Второй мировой войной.

— Маю копіі архіўных дакументаў: будынак на Свярдлова выкарыстоўваўся немцамі пад збраёвыя майстэрні. Там працавалі і вязні гета пад прымусам. У вайну гаражы былі абнесеныя калючым дротам, фактычна выконвалі функцыю працоўнага лагера. Падчас акупацыі сярод працаўнікоў збраёвай майстэрні дзейнічалі і антыфашысцкія падпольныя групы — гэта таксама падцвярджаецца архіўнымі дакументамі.



Здание правительственных гаражей в годы войны

Специалист подытоживает, что история здания богатая.

— Яго трэба захаваць. У Беларусі вельмі вялікая праблема з прамысловай архітэктурай: большасць аб’ектаў, якія маюць прыкметы гісторыка-культурнай каштоўнасці, не знаходзяцца пад аховай дзяржавы. Шматлікія будынкі перанеслі велічэзныя перабудовы — так мы страчваем такую архітэктуру.

Историки отмечают, что как раз это здание хорошо сохранилось.

— Фирма Peugeot бережно отнеслась к объекту. По крайней мере, общая объемно-пространственная композиция и планировочная структура сохранились полностью. Этот объект можно было бы интересно использовать: проводить там выставки ретро-автомобилей, создать оригинальный музей.