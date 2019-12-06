Источник материала: Новости Волковыска

В белорусских аптеках больше не будут продавать таблетки для лечения язвы желудка (изжоги), в составе которых есть ранитидин. В этих таблетках специалистами было найдено вещество, которое классифицируют как "соединение с вероятными канцерогенными свойствами".

В Республиканском центре экспертиз и испытаний в здравоохранении сообщили, что с инициативой провести оценку ранитидин-содержащих лекарственных средств на наличие канцерогенных примесей в связи с выявлением в небольших количествах примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA) в данных препаратах выступили Европейское Медицинское Агентство (EMA) и Управление по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA).

По словам специалистов, примесь N-нитрозодиметиламин классифицируется как соединение с вероятными канцерогенными свойствами на основании результатов исследований на животных.

По своей природе ранитидин подавляет секрецию соляной кислоты и применяется для лечения язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки.

В Беларуси продаются таблетки с ранитидином от двух производителей – Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. (Польша) и Курганского общества медпрепаратов и изделий «Синтез» (Россия). Они инициировали добровольный превентивный отзыв таблеток с ранитидином.

Из белорусских аптек исчезнут такие препараты, как "Ранигаст" и "Ранитидин-Акос". Других таблеток, в составе которых есть ранитидин, в Беларуси больше нет.

Минздрав рекомендует использовать взамен фамотидин или препараты группы ингибиторов протонной помпы. Для назначения альтернативной терапии следует обратиться к лечащему врачу, чтобы выписали другие лекарства.

Отзывать препараты с ранитидином начали в начале осени в европейских странах, потом и в США.