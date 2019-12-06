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КХЛ: Минское «Динамо» в борьбе уступило «Северстали»

07.12.2019 07:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: Минское «Динамо» в борьбе уступило «Северстали»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Матч для минчан, игравших на домашней арене, начался неудачно. По итогам первого периода команда проигрывала со счетом 0:3. У гостей отличились Игорь Гераськин (13-я), Никита Хлестов (14-я) и Богдан Якимов (15-я).

Во втором периоде «Динамо» удалось вернуть инициативу и отыграть одну шайбу – на 27-й минуте отличился Андрей Костицын. В третьем периоде «зубры» сумели сравнять и перевести игру в овертайм: забросили Райан Спунер (54-я) и Тему Пулккинен (60-я).

Добавленное время победителя не выявило, в серии буллитов гости были сильнее.

– Начало игры было очень далеко от того, каким мы его представляли. Мы очень хотели победить, и не было шанса лучше, чем на домашней арене. К сожалению, мы вышли на лёд слишком мягкими и сонными, где-то не догоняли «Северсталь» в первом периоде. Всё утро на разборе соперника мы говорили о том, что нужно уделить особое внимание защите в начале матча, не халтурить и играть до конца. В первом периоде мы этого не увидели, поэтому и уступили в три шайбы, - прокомментировал исход матча главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

Минчане занимают предпоследнее место в чемпионате КХЛ. Команда проигрывает уже пятый матч подряд. 

КХЛ: Минское «Динамо» в борьбе уступило «Северстали»
КХЛ: минское «Динамо» в гостях уступило «Сочи»
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Теги: Минск
 
 
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