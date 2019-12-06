ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте планируют расширить детскую областную больницу. Первый миллион на строительство уже выделили

07.12.2019 00:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте готовятся приступить к возведению нового корпуса детской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте планируют расширить детскую областную больницу. Первый миллион на строительство уже выделили

В год там принимают до 37 тысяч пациентов со всего региона, поэтому планируется значительно увеличить площади и закупить новое высокотехнологичное оборудование. Первый миллион на строительство выделили из резервного фонда Президента.

Кристина Протосовицкая узнала, какие условия у самых маленьких пациентов. Подробности в видеоматериале.

В Бресте планируют расширить детскую областную больницу. Первый миллион на строительство уже выделили

Люди в материале: Кристина Протосовицкая
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Бресте готовятся приступить к возведению нового корпуса детской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В год там...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» пятый раз подряд проиграло в регулярном чемпионате КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика