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В Бресте планируют расширить детскую областную больницу. Первый миллион на строительство уже выделили
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте готовятся приступить к возведению нового корпуса детской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В год там принимают до 37 тысяч пациентов со всего региона, поэтому планируется значительно увеличить площади и закупить новое высокотехнологичное оборудование. Первый миллион на строительство выделили из резервного фонда Президента.
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В Бресте планируют расширить детскую областную больницу. Первый миллион на строительство уже выделили
Новости Беларуси. В Бресте готовятся приступить к возведению нового корпуса детской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В год там...
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