|
Казахстан будет поставлять нефть в Беларусь
07.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан и Беларусь договорились о поставках нефти. Соответствующее соглашение страны планируют подписать в начале следующего года, передает телеканал «МИР 24».
Как сообщил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, Беларусь больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье.
Еще во время переговоров президентов Беларуси и Казахстана стало известно, что в ближайшее время по этому вопросу пройдут консультации с Россией, поскольку транзит казахстанской нефти будет проходить через российскую территорию.
Казахстан намерен поставлять в Беларусь до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется поставлять в Беларусь до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)