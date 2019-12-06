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Казахстан будет поставлять нефть в Беларусь

07.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Казахстан и Беларусь договорились о поставках нефти. Соответствующее соглашение страны планируют подписать в начале следующего года, передает телеканал «МИР 24».

Как сообщил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, Беларусь больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье.

Еще во время переговоров президентов Беларуси и Казахстана стало известно, что в ближайшее время по этому вопросу пройдут консультации с Россией, поскольку транзит казахстанской нефти будет проходить через российскую территорию.

«Если мы достаточно быстро пройдем наши внутригосударственные процедуры, научно-правовую, лингвистическую экспертизы, согласуем с Министерством юстиции и пройдем экспертизу МИД, это все может занять не меньше месяца. Поэтому, я думаю, в начале следующего года достаточно реально подписать соглашение», – сказал Асет Магауов.

Казахстан намерен поставлять в Беларусь до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.



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Планируется поставлять в Беларусь до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.
 
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