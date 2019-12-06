Forbes назвал самых богатых музыкантов 2019 года

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.

Первое место второй раз за пять лет заняла певица Тейлор Свифт. Благодаря новой сделке с лейблом, рекламным контрактам и финальной части гастрольного тура ее заработок за год составил 185 миллионов долларов.

На втором месте расположился Канье Уэст, который заработал 150 миллионов долларов.

Третью строчку занял Эд Ширан (110 миллионов долларов), четвертую − The Eagles (100 миллионов долларов), пятую Элтон Джон (84 миллиона долларов).









Шестое место разделили Jay-Z с Beyonce, которые разбогатели на 81 миллион долларов.

По подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года десять самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более миллиарда долларов до вычета налогов.

При составлении предыдущего рейтинга цифра составляла 886 миллионов долларов.

Напомним, летом 2019 года Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью мира.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт стала артистом десятилетия по версии American Music Awards.







