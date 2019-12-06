«Мухи отдельно», опыт СССР и 90-ая губерния. С чего начиналось Союзное государство

рассказывает с чего начиналось Союзное государство и почему Москва и 8 декабря исполнится 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России. В этот день в этом году в Москве состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, где должны быть подписаны «дорожные карты» с целью углубления интеграции двух стран. Накануне важных переговоров belsat.euс чего начиналось Союзное государство и почему Москва и Минск разошлись во взглядах на интеграцию.

Что за документ подписал Лукашенко 20 лет назад?

Договор о создании Союзного государства был подписан Александром Лукашенко и Борисом Ельциным в Москве 8 декабря 1999 года. Как отмечается в ст.1 настоящего договора, создание Союзного государства «знаменует новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство». Ради этого «единения» должен быть создан Верховный Государственный Совет, общие парламент, совет министров, суд и счетная палата (ст.4). Также документом предусмотрено создание единой валюты с единым эмиссионным центром и единой Конституцией.









Лукашенко и Ельцин. Фото: president.gov.by





Среди целей Союзного государства – проведение согласованной внешней политики и политики в сфере обороны, а также создание единой правовой системы и единого экономического пространства.





Соглашение от 8 декабря 1999 года было продолжением интеграционных процессов, которые начались после прихода Лукашенко к власти. В 1995 году был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, в 1996 году – Договор о сообществе РФ и Беларуси, в 1997 году – Договор о Союзе, в 1998 году – Декларация о дальнейшем единении.





Конкретные сроки построения Союзного государства в документе не прописаны. Там отмечается, что цели СГ «достигаются поэтапно с учетом приоритета решения экономических и социальных задач». Конкретные сроки определяют руководители Беларуси и России. Поскольку сам Договор является бессрочным, то получается, что такой Союз теоретически можно строить бесконечно.





Союзное государство действительно через некоторое время превратилось в долгострой. В начале 2010-ых белорусско-российскую интеграцию в повестке дня сменила евразийская интеграция в рамках ЕАЭС. Проект построения Союзного государства был фактически заморожен. Ситуация изменилась в конце 2018 года, после так называемого ультиматума Кремля. Тогда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного Совета министров заявил, что Беларусь может рассчитывать на экономические дотации только в случае реализации договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. От этой формулы Кремль не отказался до сих пор.









Премьеры Беларуси и России: Сергей Румас и Дмитрий Медведев на переговорах в Москве. Фото Dmitry Astakhov / TASS / Forum

Выполнение Союзного договора предусматривает отмену национальной независимости?

В тексте Договора напрямую об этом не говорится. Более того, в статьях 3 и 6 подчеркивается, что Союзное государство базируется на принципах добровольности и суверенного равенства государств-участников, а Беларусь и Россия при этом сохраняют суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, флаг, герб и представительство в ООН. Одновременно Союзное государство также имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности (ст. 10).





Однако договор предусматривает проведение согласованной внешней и оборонной политики, создание наднациональных органов, единого экономического пространства, единой налоговой, ценовой и денежно-кредитной политики, объединение транспортной и энергетической систем, единой торговой и таможенно-тарифной политики, единого законодательства об инвестициях, единственной пограничной политики, единых банков данных и функционирование региональной группировки войск.





То есть по факту договор предусматривает потерю суверенитета в ключевых вопросах. А наличие собственной государственной символики, Конституции и представительство в ООН еще не гарантирует независимость и суверенитет – все это, например, было и у БССР, но реальную независимость Беларусь получила только в 1991 году.

Были ли за 20 лет моменты, когда бы Беларусь и Россия были ближе к реализации ключевых пунктов Союзного договора?

Да. В настоящее время белорусские власти всячески подчеркивают, что «дорожные карты», которые планируется подписать 8 декабря в Москве, касаются только экономических вопросов и не затрагивают независимость страны. Однако в первые годы Союза в повестке дня открыто стояли вопросы общей Конституции и единой валюты.









В 2005-2007 годах на наивысшем уровне рассматривалась возможность принятия Конституционного акта Союзного государства, действовала белорусско-российская комиссия по разработке этого документа. СМИ писали о том, что после одобрения акта Владимир Путин якобы станет президентом СГ, а Лукашенко возглавит союзный парламент. Однако этого не произошло, во взглядах на Конституционный акт Москва и Минск разошлись.





Лукашенко обвинял во всем Россию. «Руководство России говорит, что слишком много полномочий отдаем союзным органам власти, которые будут созданы, мол, это породит какие-то противоречия. В результате предлагается принять на референдуме Конституционный акт, который будет слабее Договора», – рассказывал Лукашенко журналистам в сентябре 2006 года. Правда, референдумов не произошло, а вопрос Конституционного акта через некоторое время был снят с повестки дня.





В тот же период очень активно обсуждался вопрос введения единой валюты. Еще в ноябре 2000 года Путин и Лукашенко подписали договор «О введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства». Планировалось, что с 1 января 2005 года в качестве единой валюты будет использоваться российский рубль, а с 1 января 2008 года будет введена отдельная единая валюта Союзного государства.





Однако стороны не договорились об едином эмиссионном центре (Москва не соглашалась сформировать союзный центробанк по принципу 50 на 50), а Лукашенко поставил вопрос валюты в зависимость от принятия Конституционного акта.





В 2007 году в интервью немецкому изданию Die Welt Лукашенко заявил, что в Беларуси «сразу поняли, что потеря национальной валюты – это потеря независимости».





«И тогда мы сказали: мы не против единой валюты, но давайте в комплексе решим все вопросы […]. Конституцию примем, и там, в Конституции, будет прописано, какая валюта и так далее. Она будет принята на референдуме, уже от этого никуда не денешься. Нам сказали: нет, Конституция само собой, мы не готовы к этому, а вот валюту – берите», – рассказывал он.





В последние годы официальные представители Беларуси и России не раз говорили об отсутствии необходимых условий для введения единой валюты. При том, что от самой идеи Лукашенко публично не отказался. В этом году, во время встречи с журналистами 1 марта, Лукашенко вспомнил недавнюю беседу с Путиным, где он согласился, чтобы единый эмиссионный центр находился в Петербурге.





«Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», – объяснял он.

В чем взгляды Москвы и Минска на Союзное государство разошлись?

Москва всегда выступала за союз, где Россия занимает доминирующие позиции – то есть фактически за присоединение Беларуси к России. Путин объяснял это тем, что экономика Беларуси составляет лишь 3% от российской, поэтому равноправное объединение будет несправедливым.





Летом 2002 года Путин предложил Лукашенко провести общий референдум в мае 2003 года, выборы в общий парламент – в декабре 2003 года и в 2004 году – выборы главы Союзного государства. Речь шла об объединении на основании Конституции РФ, где Беларусь просто станет одним из федеративных регионов. С этой концепцией в Минске категорически не согласились.





«Нам предлагают федеративный строй нашего союза, иными словами, стать новой, 90-й губернией Российской Федерации. На что мы четко говорим: никаким северо-западным или северо-восточным краем любого государства мы не будем. Мы – суверенное, независимое государство со всеми атрибутами этого государства. Мы готовы строить союз, но только на равноправной основе», – заявил тогда Лукашенко.





Тогда же, летом 2002 года, Путин предложил Лукашенко альтернативный вариант интеграции – по модели ЕС. Однако и этот вариант главу Беларуси не удовлетворил. Лукашенко потом не раз публично говорил о том, что за образец союза он берет пример СССР. Договор о создании СССР от 1922 года действительно формально предусматривал не присоединение к РСФСР других советских республик, а их объединение в новое государство. Но по факту равноправным союз никогда не был: все вопросы всегда решались в Москве.





«Об опыте Советского Союза я действительно говорил. Потому что президент России предложил построить союз наподобие Евросоюза. Это что-то вроде союза угля и стали 40-50-х годов в Европе? Нам он не нужен. У нас опыт тесного сотрудничестве в рамках Советского Союза. И этот опыт надо использовать… Я еще раз подчеркиваю – у нас есть своя история. В Российской империи, затем в Советском Союзе мы жили вместе. Давайте сначала будем использовать свой опыт, из своей истории», – подчеркнул он.









На эту противоречивость подхода Лукашенко (хочет как в СССР, но при этом равноправно) обратил внимание в 2002 году Путин:





«Нужно, чтобы наши партнеры определились, чего они хотят. Мы часто слышим, что хотелось бы, допустим, что-то вроде Советского Союза. Но зачем тогда в проекте Конституционного акта писать, что это будет суверенное государство, территориальная целостность, право вето на все решения и так далее?»





Свое знаменитое заявление «мухи отдельно, котлеты отдельно» Путин в 2002 году сказал именно в контексте белорусско-российской интеграции.

Как должны выглядеть органы власти в Союзном государстве?

Непосредственно в Договоре о создании Союзного государства говорится о шести общих органах – Верховный Государственный Совет, Совет министров, постоянный комитет СГ, парламент, суд и счетная палата. Первые три органа уже реально действуют.





Медведев, Путин, Лукашенко и Кобяков (в то время премьер-министр Беларуси) во время заседания Верховного Госсовета, 2018 год. Фото: president.gov.by





Главный орган Союзного государства – Верховный Государственный Совет, председателем которого является один из президентов по принципу ротации (если Москва и Минск не договорятся иначе). На данный момент Госсовет возглавляет Лукашенко. Госсовет назначает главу союзного совета министров, которым может быть премьер Беларуси или РФ на основе ротации.





Полноценный союзный парламент до сих пор не создан (работает только белорусско-российское Парламентское собрание). Согласно соглашению от 8 декабря 1999 года парламент Союзного государства должен состоять из двух палат, которые работают по 4 года: Палаты Союза и Палаты представителей. В Палате Союза Россия и Беларусь получают равное количество представителей – по 36 человек. В Палату Союза входят уже действующие депутаты парламентов Беларуси и России, работают на непостоянной основе и отдельного заработка за это не получают. Союзная Палата представителей состоит из 75 депутатов от РФ и только 28 от Беларуси (ст.39), которые избираются всеобщим голосованием. Депутаты Палаты представителей работают на профессиональной основе и не могут иметь другого места работы.









Нет также суда и счетной палаты. Суд должен состоять из 9 судей, утверждаемых парламентом по предложению Верховного госсовета. В суде не должно быть более 5 граждан одного из государств-участников Союза (решение принимается не менее чем ⅔ голосов). Счетная палата состоит из 11 членов, которые также утверждаются парламентом. В палате не должно быть более 7 граждан одного государства.

Можно ли выйти из Союзного государства?

Да. Статья 67 предусматривает возможность выхода Беларуси или России из Союзного государства. Для этого нужно провести референдум в одной из стран. Если народ на референдуме голосует за расторжение договора, то через 1,5 года договор перестает действовать.











