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На контроле сельское хозяйство
07.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С целью предотвращения и выявления нарушений в сельскохозяйственных организациях области в Комитете государственного контроля Гродненской области с 4 по 11 декабря будут работать телефоны «горячей линии»:
в г. Гродно — 8 (0152) 79-88-05,
г. Лида — 8 (0154) 64-65-01, 64-65-02 и 64-65-05,
по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях ненадлежащей подготовки животноводческих объектов к зимне-стойловому содержанию скота.
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С целью предотвращения и выявления нарушений в сельскохозяйственных организациях области в Комитете государственного контроля Гродненской области с 4 по 11...
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