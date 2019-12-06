На контроле сельское хозяйство

Источник материала: Вороновская газета





С целью предотвращения и выявления нарушений в сельскохозяйственных организациях области в Комитете государственного контроля Гродненской области с 4 по 11 декабря будут работать телефоны «горячей линии»:

в г. Гродно — 8 (0152) 79-88-05,

г. Лида — 8 (0154) 64-65-01, 64-65-02 и 64-65-05,

по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях ненадлежащей подготовки животноводческих объектов к зимне-стойловому содержанию скота.