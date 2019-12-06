Мнение: «Моя знакомая, которая с***т на машину, гораздо порядочнее по отношению к мужчинам, чем многие жены»

Источник материала: Tut.by

Обычно такие девушки вызывают презрение, над ними посмеиваются, считая меркантильными глупышками. Их главное намерение — найти мужчину, который оплатит все счета, купит дорогой автомобиль и, если повезет, подарит квартиру. Они же готовы обменять все это на красоту своего тела и навыки в постели. Но стоит ли такой образ жизни осуждения? Об этом рассуждает наш колумнист Анна Златковская .

Отчасти именно такие девушки, в принципе, виноваты в том, что, глядя на красотку за рулем "мерседеса", многие считают, что сама себе она его купить не могла, это заслуга любовника.



Фото: unsplash.com

Но важнее тут другое: нравится девушке жизнь содержанки — имеет право. Ведь если бы такие леди не были востребованы у мужчин, не было бы и предложений. Но мужчины платят за таких женщин и почему-то не чувствуют себя плохо — наоборот, наверное, гордятся тем, что их покупают телом и минетом, а они, в свою очередь, одаривают дорогими презентами. Не знаю, насколько это вообще про отношения, если все упирается в «дай-за-дай», но если людям больше и не надо, стоит ли углубляться?

Одна моя знакомая так и говорит: «На эту машину я на***ала и горжусь этим». Девушка находится в активном поиске нового любовника, который теперь подарит ей машину класса выше, чем нынешняя. Я, честно говоря, сразу не поняла, чем ее автомобиль плох, пока мне не объяснили в цифрах: «Эта машина стоит 25 тысяч, а та, что я хочу, — 100 тысяч».

И она вся такая, абсолютно искренняя в своих желаниях. Дизайн квартиры сделала не чтобы самой было удобно, а чтобы все убранство кричало: понты — это красиво. Именно такой заказ был дизайнеру, дословно. И про себя она не забывает: ресницы нарастила, шевелюру под утюг, чтобы каждый волосок к волоску, на ногтях — идеальный маникюр. Дабы понять, как должна выглядеть содержанка, она подписалась на всех инстадевочек, впитывая их стиль, стараясь точно скопировать.

Ее план по завоеванию богатого мужчины так же последователен, как у бизнесвумен. Она не дает шанса бедным романтикам и тем, у кого авто хуже, чем у нее самой.



Фото: pinterest.com / Снимок носит иллюстративный характер

Обеспеченные проходят проверку ударным вопросом: «Ты сможешь купить мне этот автомобиль?». Если ответ утвердительный, общение продолжается. Была удивлена, что многие мужчины отвечают: готов купить машину. И ожидают развития «отношений» уже от нее (а она, в свою очередь, — от него). Чтобы точно не ошибиться, не потратить на бесперспективный вариант свое время.

Сама она при этом работает и вполне успешна. Просто хочется ей, чтобы большую часть расходов и доходов оплачивал кавалер — и все тут. На возгласы, что общество весьма презрительно высказывается насчет таких барышень, громко смеется. «А ты попробуй: иди и на***и себе на машину. Все так уверены, что это легко и просто. Ну вперед!».

И правда, понимаешь, не всем дано — даже при большом желании. Красивых девочек много. Инстаграм не даст соврать. Но сколько из них могут соблазнить мужчин, готовых одаривать "мерседесами" класса люкс и бриллиантами? Конкуренция высока, попробуй выиграть.

А она точно знает: смогла «на***ать» на первую машину, сможет и на вторую. Глядя на нее, я впервые в жизни понимаю, что презирать эту позицию просто невозможно. Это ведь тоже про свободу: знать, чего ты хочешь, говорить об этом открыто и делать все возможное ради исполнения мечты. Пусть даже это и звучит не так элегантно.



Фото: pinterest.com / Снимок носит иллюстративный характер

Все ведь как привыкли: сказка про красивую любовь, которая обычно ограничивается присказкой "был бы мужик рядом". Какой, часто неважно. Пик самоуважения — надеть обручальное кольцо на палец и обрести статус замужней женщины. А дальше максимум отдачи — тянуть лямку совместной жизни с претензией: а ты не тот, кем казался.

Мужа пилят за то, что мало зарабатывает, за то, что недостаточно нежен, не дарит цветов и подарков, и вообще неудачник. Это не про «дай-за-дай», а про «ты мне должен». Женился же. Сколько таких пар, где дамы, выскочив на радостях замуж, чтобы «выпендриться» перед подругами, в итоге не понимают, что с этим делать.

— Он постоянно пропадает на работе, мы два года не отдыхали, и вообще, мне не хватает эмоций, — жаловалась как-то одна знакомая. До совместного проживания под одной крышей она видела, что встречается не с олигархом, что он эмоционально скуп, и ожидать, что ее мужчина после первой брачной ночи вдруг воспрянет духом и станет веселым Абрамовичем, как-то глупо.

Он-то ее полюбил вот такую, чтобы семья и все как у всех, а вышло — недостаточно хорош. Потому что изначально установки на «любовь обыкновенную» и не было.

Импонирует же честность. Когда завязывая с кем-то отношения, ты точно знаешь, чего хочешь. Тебе плевать на общепринятые установки.

— Как? Ты зарабатываешь больше мужа? — многие женщины удивляются, когда в паре жена успешнее в финансовом плане. — Я бы с таким и дня не жила.

Но подождите, когда двое решают быть вместе, потому что чувства, они понимают, что эти чувства не только про секс. Это еще о поддержке, о трудностях, которые преодолевают вместе. И если в какой-то момент у жены прет бизнес, а у мужа — нет, им может быть хорошо, если оба смотрят в одном направлении. Это про ту самую любовь, скрепленную взаимными обещаниями быть вместе, несмотря на сложности.

И я знаю такую пару, где синусоидой заработки то у одного, то у другого. Там мужчина был в декрете, потому что супруга больше зарабатывала. У мужчины не было желания просидеть всю жизнь под крылом любимой, так сложились обстоятельства. Притом что они всегда на одной волне, уважают хобби, пристрастия друг друга. Искренние, нормальные отношения.

Без манипуляций "ты мне должен, потому что".



Фото: pinterest.com

А у нас часто выходит так, что женщина вроде бы и не «шлюха», которая ублажает за деньги, но мужчина все равно обязан обеспечивать, угождать и обожать. Просто так. Потому что по факту — он ее осчастливил замужеством. А она в ответ что может предложить?

Только наличие себя любимой.

Если муж желает только секса — он грязное животное. Хочет вкусной еды — я тебе не домохозяйка. Детей — не инкубатор. Она имеет право требовать от мужа денег, отпуска и шубы, но в ответ обижается, если начинают требовать от нее. Потому что не шлюха, не инкубатор, не домохозяйка. Но право, если отношения строятся на требованиях, — это уже торговля. И тут одностороннее движение невозможно.

Так вот, та самая знакомая, которая с***т на машину, гораздо порядочнее, потому что сразу предъявляет условия договора, нисколько не оскорбляясь мужской похотливости и не стыдясь своей меркантильности.

Мужчина точно знает, что он ей купит ту самую желанную машину, а в ответ получит фееричный секс и прочие радости. А если нет, то до свидания, она ищет того, кто даст ей желаемое. И никто не в обиде, ведь изначально это и было главным условием. Честно, доступно, понятно — и это, если честно, вызывает больше уважения, чем игры в придуманную любовь.

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