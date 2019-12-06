СМИ: две группы хакеров, связанных с российской разведкой, взломали переписку Макрона













«Впервые технические данные подтверждают причастность двух групп хакеров, связанных с российской разведкой, к краже (данных) у предвыборной кампании Макрона», — пишет Le Monde. Первая группа «хорошо известна экспертам» и называется APT28 (Fancy Bear), вторая – Sandworm, обе, как утверждает издание, относятся к ГРУ (сейчас – Главное управление Генерального штаба).





Газета напоминает о том, что, по данным расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы в США, группа APT28 «объединилась с подразделением 26 165 ГРУ, несколько членов которого были обвинены американским правосудием» во взломе переписки Хиллари Хлинтон в ходе американской предвыборной кампании. Данные затем были «слиты» в WikiLeaks, как позднее произошло и с перепиской Эмманюэля Макрона.





Британские и американские власти уже публично заявляли, что некоторые атаки, совершенные Sandworm, связаны с российской военной разведкой, пишет Le Monde, уточняя, что это «относится к разрушительному (хакерскому) нападению на Украину (т.н. вируса NotPetya) в июне 2017 года, которое коснулось всего мира, причинив ущерб на миллиарды долларов».





«Многие эксперты считают, что виновники этого нападения также несут ответственность за многочисленные действия против Киева, в том числе за отключения электроэнергии в декабре 2015 и 2016 годов». В Кремле причастность к атакам отрицали.





Как утверждает издание, технические доказательства причастности APT28 и Sandworm к взлому переписки Макрона удалось получить при сопоставлении данных расследования специалистов Google, а также американской компании по сетевой безопасности FireEye, которая «провела последние годы, анализируя «боевые порядки» российского государства в киберпространстве».





По данным Le Monde, операция против Макрона началась в марте 2017 года силами хакеров группы 26 165. Но «заказчик, кажется, остался неудовлетворен», и еще примерно через месяц, в середине апреля, за дело взялись «сотрудники» Sandworm.





Sandworm «занимался фишингом и распространением вредоносных программ – успешно – до 5 мая (2017 года, второй тур выборов прошел в этот день – ред.), когда украденные электронные письма появились в интернете и начали распространяться группами, близкими к американским ультраправым».









Для того, чтобы «жертвы» из команды Макрона нажимали на вредоносные ссылки, пираты, «пытались пробудить любопытство, упоминая определенные темы», – в частности, «воспроизводили статью Le Monde» о финансировании "Национального фронта"», – утверждает газета.

Напомним, в 2017 году Владимир Путин открыто поддержал на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен, соперницу Эмманюэля Макрона по второму туру.





В последние несколько месяцев президент Франции стал проводить политику «сближения с Россией». В ближайший понедельник, 9 декабря, у Макрона и Путина состоится двусторонняя встреча в Париже, в рамках саммита Нормандского формата